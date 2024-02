Le jeu flou de Sonko sur le Dialogue…Il va berner Macky

Ousmane Sonko est un menteur. Et un menteur zélé et récidiviste. Durant toute l’affaire « Sweet Beauté », il a menti du début à la fin. Il avait dit qu’il n’avait jamais mis les pieds dans ce salon avant de simuler un mal de dos depuis son enfance. Mal qui a disparu depuis lors quand on le voit boxer dans un sac de sable. Aujourd’hui, c’est avec cet homme que Macky « dealogue ». Il libère ses prisonniers et reporte le scrutin pour avoir une élection « inclusive ». Mais le jeu trouble de Sonko est visible. Il fait dire à Guy Marius Sagna qu’il ne « dialogue » pas. Mais dans un autre registre, il envoie des émissaires au Palais…Macky Sall doit faire très attention !

Ousmane Sonko était au courant des intentions de Barthélémy Dias de discuter avec Macky. Barth avait informé Sonko, à chaque qu’il sortait de la résidence privée de Macky Sall à Mermoz. Mais au dernier moment, l’opposant radical fait une conférence de presse pour mouiller Barthélémy Dias d’être de connivence avec Macky Sall pour l’éliminer.

Ousmane Sonko est un personnage qui ne changera jamais. Il ment tout le temps. Demain il dira n’avoir jamais envoyé des émissaires au Palais. Et comment Macky Sall prouvera le contraire. Tout le monde sait qu’Ousmane Sonko ment aussi bien qu’il respire. Il l’a prouvé à maintes reprises. Que de mensonges ! Aujourd’hui on parle de dialogue entre lui et le Président de la République Macky Sall qui pourrait aboutir tout simplement à un deal.

C’est là où tout le débat se pose. Pourquoi le partenaire violent de Adji Sarr qui se morfond en prison et qui dit verser dans le radicalisme accepte subitement d’accepter de dialoguer avec le Président de la République Macky Sall. Il y a de la tromperie. Ousmane Sonko ruse avec Macky pour sortir de prison puis participer à l’élection et prendre le pouvoir… Les intentions d’Ousmane Sonko sont vraiment claires. C’est quand il aura atteint son objectif, il transformera le Sénégal en une prison à ciel ouvert.

Personne ne comprend pourquoi Macky Sall se met à « dealoguer » avec un individu qui se montre si dangereux qu’Ousmane Sonko. Que cherche ce dernier ? Sinon, qu’à la solde de forces obscures que le Sénégal tombe entre leurs mains. Le Sénégal est objet de cibles internationales plutôt obscures. Depuis que des gisements pétroliers et gaziers ont été découverts au Sénégal et compte tenu de sa position géographique internationale, ces forces obscures ne cessent de manœuvrer. Que Dieu les en garde !

Aujourd’hui, Macky Sall doit plus que jamais se méfier d’un individu si perfide qu’Ousmane Sonko. Ce dernier est un gus qui n’a aucune parole. Aujourd’hui, il te tient ce genre de discours, demain il te tient un autre.

Le leader radical est un fieffé menteur. Il a accusé des autorités de ce pays sans pour autant apporter la moindre preuve à chaque fois qu’il été confronté. Le plus malheureux pour lui, c’est dans l’affaire Adji Sarr. Cette dernière, masseuse dans le salon dénommé Sweet Beauté, a accusé Ousmane Sonko de viol contre sa personne.

Pour se dérober de cette accusation, Ousmane Sonko avait dans un premier temps soutenu mordicus qu’il n’avait jamais mis les pieds dans ce salon avant de reconnaitre qu’il s’y était rendu pour des séances de massages pour des maux de dos. Ce qui est curieux, c’est qu’il s’était rendu à une heure de la nuit alors que le Sénégal était en plein couvre-feu.

Ousmane Sonko n’est pas un homme fiable pour un dialogue. Il risque de changer la version finale en démentant toute participation à un quelconque dialogue. Qui a entendu Sonko ou ses lieutenants confirmer qu’ils sont en plein dialogue avec le palais ? Guy marius Sagna dément tout dialogue. Et Abass Fall n’a jamais reconnu officiellement qu’il y a dialogue entre Macky et Ousmane Sonko. Au fait que gagne Macky Sall dans ce dialogue avec un prisonnier coupable de corruption de la jeunesse et de diffamation ? C’est Sonko qui gagne à tous les coups. Et Macky qui perd à tous les coups.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn