Macky termine son mandat…un président « arriéré » se positionne

Le règne du président Macky Sall prend bientôt fin. Après avoir renoncé à un troisième mandat très contesté, le chef de l’Etat tarde à organiser l’élection présidentielle. Ce qui est sûr, il ne va pas s’éterniser au pouvoir. Mais en prenant la décision de reporter le scrutin, le commandant en chef a commis une erreur monumentale. Il est condamné à trouver une solution rapide pour sortir par la grande porte. Cette faute de Macky ouvre la voie à un candidat qui n’avait aucune chance de gagner une municipalité.

Une incertitude plane toujours sur la présidentielle. Le président Macky Sall n’a toujours pas fixé une date pour le scrutin. Mais cela ne saurait tarder. Si on en croit une certaine presse, le chef de l’Etat serait en concertation. Avec le retrait de Rose Wardini, il ne reste plus que 19 candidats pour se disputer le fauteuil présidentiel. Et l’un d’eux a déjà pris une très grande avance sur les autres. Il s’agit de Bassirou Diomaye Faye. Le numéro 2 de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) risque de créer la surprise.

Ce novice politique pourrait être le plus grand bénéficiaire des erreurs de Macky Sall. En reportant l’élection, le chef de l’Etat a poussé les sénégalais à tourner le dos au régime. Cette décision unilatérale est perçue par bon nombre d’électeurs et une partie l’opposition comme une trahison. Trahison qu’il compte faire payer au pouvoir par un vote sanction. Au lieu d’élire un vrai homme d’État, on risque d’avoir un président iconoclaste en 2024. Le seul et unique responsable de cette situation ne sera personne d’autre que le commandant en chef.

Voter pour Bassirou Diomaye Faye ne sera pas sans conséquence. Cet homme n’a pas l’étoffe d’un homme d’État. Même au sein de l’ex Pastef, on doute des capacités de Diomaye. Invité sur Walf, El Malick Ndiaye a expliqué comment il comptait gouverner le Sénégal si le novice de Ndiaganiao est élu président (voir vidéo). Dans ses réponses, on sent clairement que Diomaye ne gouvernera pas. Du moins pas tout seul. Non seulement Ousmane Sonko restera son patron. Mais il risque aussi de lui tracer la voie à suivre. Ce qui ne dérangerait pas les patriotes.

Dans la précipitation, les sénégalais vont élire un président par défaut. Aucun des membres du parti dissous ne peut diriger un jeune Etat gazier. Même Ousmane Sonko aura du mal à remplir cette tâche. Le maire de Ziguinchor a montré ses limites. Ces nombreux appels à la révolution ont fini par faire fuir les investisseurs. Les connexions présumées du patriote en chef avec certaines forces occultes représentent un véritable danger pour un pays qui attend ses premiers barils de pétrole. Cette bande de petits copains est trop immature pour qu’on leur laisse la gestion du pays.

Les sénégalais ont déjà fait l’erreur lors des dernières élections locales. Les votes émotifs ont fait élire les pires profils qu’on puisse imaginer. Qui aurait cru que Serigne Mboup serait le maire de Kaolack ? Si les habitants de Guédiawaye pouvaient faire un saut dans le temps, ils ne voteraient sûrement pas pour Ahmed Aidara. Un scénario qui risque d’arriver aux sénégalais durant les cinq prochaines années. Non seulement on aura un gouvernement d’amateurs. Mais aussi des dirigeants qui n’ont aucune compétence.

Ce n’est pas encore trop tard. Les sénégalais peuvent changer la donne. Ils peuvent sanctionner Macky Sall. Mais ils n’ont pas le droit de transférer le pouvoir à des personnes qui risquent de faire pire. Le pays a besoin d’être sauvé des menaces qui planent sur lui. Depuis que le pétrole et le gaz ont été découverts, ils sont devenus la convoitise de nombreuses forcés cachés. Cheikh Ahmed Cissé n’a pas tort. Si vraiment Bassirou Diomaye Faye aime le Sénégal, il devrait dire aux sénégalais qu’il n’a pas l’étoffe d’un chef d’État. Voilà le véritable patriotisme !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru