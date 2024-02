Macky crée Sonko, l’enterre puis…le ressuscite

Que ne verrait-on sous le soleil de Dieu dans ce grand pays de la Teranga qu’est le Sénégal ? Le Président de la République a l’art de de se créer lui-même des problèmes et de chercher à convoquer la Nation pour trouver des remèdes. Macky Sall est un adepte de l’autodestruction. Il aime créer les virus qui vont polluer son environnement. Macky Sall a créé son pire ennemi en le chassant de l’administration et faisant de lui un martyr. Ce dernier devenu puissant, Macky Sall l’a réduit à sa plus simple expression en faisant de lui un pensionnaire de la prison du Cap Manuel. Pour on ne sait quelle raison, Macky ressuscite le diable de son enfer pour dialoguer avec lui…

Il avait réussi à maîtriser l’opposant radical et le mettre au gnouf. Les Sénégalais l’avaient oublié. Ousmane Sonko n’était plus un sujet de discussion. Les Sénégalais partaient tranquillement aux urnes et cela sans Ousmane Sonko. Mais pour on ne sait quelle raison, Macky stoppe tout, prend sur lui les pires injures du monde entier, ouvre les portes de l’enfer pour laisser sortir le « diable » Sonko.

Pour quelles raisons ? Seul Macky peut l’expliquer. Tout ce que les observateurs peuvent noter, c’est que le Sénégal s’acheminait tranquillement vers une élection présidentielle apaisée. C’est là que l’inexplicable se produit. Karim Wade dont la candidature est rejetée par le Conseil constitutionnel du fait de sa double nationalité, accuse sans aucune preuve, des membres de cette institution de corruption par le candidat de Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba.

Des députés de la mouvance présidentielle profitent de cette situation s’allient avec ceux du Parti démocratique sénégalais (PDS) et installent une commission d’enquête parlementaire pour faire la lumière sur cette accusation. Entretemps, le Président de la République Macky Sall est travaillé aux oreilles par les faucons qui voient là une occasion inespérée d’avoir du temps pour manœuvrer et désigner un autre candidat de Benno Bokk Yaakaar pour saboter définitivement la candidature d’Amadou Ba dont ils ne veulent pas. Macky Sall prend alors la décision de reporter l’élection présidentielle.

Une décision qui ne fait pas l’unanimité. Le Sénégal s’enflamme. Les manifestations se tiennent partout. L’opposition profite de la situation créée pour mettre la pression et en même temps exiger la libération de tous les « détenus politique » y compris Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Macky Sall a été induit en erreur. C’est ainsi qu’il est parvenu à remettre sur la selle Ousmane Sonko qu’il avait pourtant réduit à sa plus simple expression.

Oublié depuis le 31 juillet 2023, jour de son incarcération, Ousmane Sonko est ressuscité et remis au centre des discussions alors qu’il avait été isolé et se retrouvait bien seul du fond de sa cellule. Macky Sall a réveillé le monstre qui va le détruire et mettre au gnouf toute sa famille. Ousmane Sonko est homme politique rancunier, il n’aura de cesse tant qu’il n’aura pas conduit Macky Sall ainsi que des membres de sa famille à Rebeuss.

Très arrogant, Ousmane Sonko s’est même permis d’envoyer des menaces à l’endroit de magistrats, de gradés, des forces de sécurité et défense (FDS). Ousmane Sonko est un danger pour la stabilité du Sénégal. Il est au service de forces obscures dont le dessein est de contrôler le Sénégal compte tenu de plusieurs raisons. Voilà des raisons qui font qu’il devait être définitivement neutralisé.

C’est le Président de la République Macky Sall qui l’a créé, c’est lui qui le ressuscite. Il donne ainsi à Ousmane Sonko tous les moyens de pouvoir contrôler le Sénégal et d’intenter des actions contre lui pour le jeter en prison lui et tous les membres de son entourage. Macky Sall s’est livré à un jeu dangereux. Triste sort pour un grand Président qui a changé la face du Sénégal !

Macky Sall tout au long des 12 années passées à la tête du Sénégal a contribué à la réalisation de très nombreux ouvrages. Son œuvre mérite d’être perpétuée, seulement il donne toutes les armes à un de ses adversaires qui est une menace pour le pays, de diriger le Sénégal.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn