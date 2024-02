Asphyxié par ses erreurs…voici comment Macky Sall peut se sauver 

Si le Président Macky Sall pouvait faire un saut dans le temps, il n’aurait sûrement pas choisi de reporter l’élection présidentielle. Depuis qu’il a pris cette décision unilatérale, il est devenu la cible à abattre. Désormais, le chef de l’Etat est cerné de tout bord. Tous les actes qu’il pose vont se retourner contre lui. Le commandant en chef cherche une porte de sortie. Si tout semble se refermer sur lui, le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar peut encore s’en sortir. Mais il faudra qu’il fasse certaines concessions.

Le Conseil constitutionnel a invalidé jeudi 15 février le report de la présidentielle du 25 février au 15 décembre, plongeant le pays dans l’une de ses plus graves crises politiques depuis des décennies. Les sept (7) sages ont jugé que le texte de loi adopté par le Parlement pour reporter l’élection présidentielle viole la Constitution et doit être annulé. Le Conseil a par ailleurs annulé le décret du président de la République qui modifiait le calendrier électoral. Il constate «l’impossibilité d’organiser l’élection présidentielle à la date initialement prévue» au 25 février, compte tenu du retard pris par le processus. Il «invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais».

Face à cette sortie des sept (7) sages, le Président Macky Sall doit se plier à leurs injonctions. Et le chef de l’Etat a donné des gages. «Le président de la République entend faire pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel. A cet effet, le chef de l’État mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l’organisation de l’élection présidentielle dans les meilleurs délais», lit-on dans le communiqué de la présidence. Selon une certaine presse, le locataire du Palais, va fixer cette date après avoir fini ces consultations.

Ce qui urge pour l’heure, c’est de fixer une nouvelle date. Plutôt cet acte posé, le Président Macky va se débarrasser d’un gros poids. Ensuite, il faudra éviter le piège Ousmane Sonko. En se lançant sur cette voie, il est condamné à négocier avec tous les acteurs politiques y compris avec le maire de Ziguinchor. Et il faut dire que le chef de l’Etat est en train de tout faire pour draguer le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Alors pour éviter d’être la risée, il ne doit pas succomber à toutes les caprices de Sonko.

Mais Macky Sall ne peut pas se plaire à faire une entorse à la justice. Libérer des détenus politiques est une chose. Laisser Ousmane Sonko s’en sortir serait de la folie. Le leader de l’ex Pastef est poursuivi pour des délits très graves. Et jusqu’à présent, il n’est pas encore jugé. Les senegalais ont le droit de savoir le rôle que le patriote en chef a joué dans les événements de mars 2021 à nos jours. Alors il ne peut pas être élargi de prison et absous de tous ses péchés. Sinon cela confirmerait la cabale contre lui.

La dernière mission du président Macky Sall est au sein de sa formation politique. La décision prise par le chef de l’Etat divise Benno. Maintenant que le processus semble redémarrer, des voix commencent à contester Amadou Ba. Certaines têtes brûlées estiment qu’il doit être changé. Mais ces personnes ne savent pas qu’on ne change pas un Joker en pleine compétition. Macky Sall doit maintenir son premier ministre dans la course présidentielle. Mais il doit aussi le renforcer. Ce en s’impliquant pleinement dans sa campagne.

Voilà comment le Président Macky Sall pourrait se sortir de la situation dans laquelle il s’est mise. Ce qui n’est pas une mince mission. Désormais, tout est contre Benno Bokk Yakaar. Après le «putsch constitutionnel», les sénégalais risquent de leur faire payer cette imprudence. Depuis mars 2021, les électeurs ne votent plus. Ils passent leur temps à sanctionner les régimes. Et c’est ce qui nous a conduit à avoir des députés et des maires ringards et irresponsables. Si on n’y prend garde, on risque d’avoir un président incompétent.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru