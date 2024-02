Révélations ! Karim le Mburook Soow de Macky et…Sonko le Gloria

En politique, il ne faut jamais dire jamais. Les ennemis d’hier deviennent les amis d’aujourd’hui. Qui pouvait croire qu’un jour, Karim Wade « dealerait » avec Macky et que Sonko « l’homme du Gatsa Gatsa » « dealoguerait » avec le Palais…C’est ce qui est arrivé sous les yeux des Sénégalais. Un deal de haute voltige pour repousser l’élection présidentielle avec la participation du PDS et de Pastef précédé par la libération des prisonniers dits politiques. Macky Sall a changé le portrait des nouveaux alliés en évinçant Idrissa Seck du Mburook Soow. Aujourd’hui, il est entouré de Karim Wade et Ousmane Sonko

L’APR a soutenu Karim Wade dans sa plainte contre les juges. Pour que le PDS et l’APR foncent vers l’Assemblée Nationale pour engager une enquête parlementaire, c’est qu’il y a eu une « rencontre » au sommet entre les leaders de ces deux formations. Ce n’est pas l’effet du hasard mais les conséquences d’un deal entre Macky Sall et les Wade…

Pour des motifs sans base légale, Macky Sall a reporté l’élection présidentielle pour tenter de réhabiliter Karim Wade et engager le dialogue avec l’opposition.

Macky Sall prend des engagements pour libérer les détenus dont la plupart sont de Pastef. Une centaine de détenus sont libérés. Ces libérations sont le fruit d’une intense négociation entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Ce dernier avait juré de ne jamais discuter avec Macky Sall. Et pourtant, le résultat prouve le contraire. Sonko parle avec Macky Sall. D’aucuns avancent même la sortie imminente de Sonko de prison.

Karim Wade fait repousser l’élection et Sonko contribue au dialogue. Ils sont devenus les nouveaux alliés de Macky Sall qui sait très bien que le retour de ses nouveaux amis dans l’arène politique signifierait la fin de la continuité de son régime. On peut se demander à quoi joue Macky Sall ? Il joue à détruire tout ce qu’il a construit mais aussi à tuer son PSE et son Horizon 2035.

Ousmane Sonko ne cache pas son intention. Il veut détruire le système actuel. Il a toujours vilipendé le PSE. Macky Sall est au courant et pourtant, il fait tout pour que l’ex Pastef soit remis en selle. Ousmane Sonko retrouve son sourire. Il a réussi à faire libérer de prison tous ses partisans qui avaient été arrêtés. Macky Sall est en train de beaucoup céder face à Sonko. Il est en train de lui offrir le pouvoir sur un plateau d’argent.

Avec l’ex Pastef au pouvoir, c’est le Sénégal qui est sur le point de tomber entre les mains d’’aventuriers. Macky Sall en est pourtant conscient. Et dans son parti, beaucoup de responsables ne partagent pas la démarche actuelle de Macky Sall. Le président est en train de surprendre tout le monde. Il a réussi à repousser la date de l’élection présidentielle, finalement cela ne lui a servi à rien. C’est lui et son camp qui subissent des préjudices. Amadou Ba fait aussi les frais du jeu actuel du Chef de l’Etat. Macky Sall le met dans une mauvaise posture alors qu’il était le principal favori de l’élection présidentielle.

Amadou Ba doit batailler ferme pour espérer conquérir le pouvoir. Qui l’aurait cru ? Macky Sall qui fait un deal avec Karim Wade ensuite ave Ousmane Sonko au point de réduire les chances d’Amadou Ba de devenir le prochain Président de la République. En tout cas, Ousmane Sonko peut se frotter les mains. Depuis le Cap Manuel où il est enfermé, il a réussi à marquer des points.

Tout comme Karim Wade doit se frotter lui aussi les mains. Depuis le Qatar où il est en « exil doré », il parvient à mettre le Sénégal sens dessus sens dessous. Karim Wade et Ousmane Sonko sont en train chacun de son côté de cueillir les fruits de leurs deals avec Macky Sall.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn