Processus d’apaisement…Macky Sall face à deux gros problèmes

Le président Macky Sall était sur le point de sortir par la petite porte. Après des années de gouvernance, il a bloqué le processus électoral à la veille du démarrage de la campagne. Cette imprudence lui a coûté cher. Le Président Macky Sall est désormais poussé à négocier avec ses adversaires. Chose qu’il ne fait pas de bonté de cœur. Stratège politique, le locataire du Palais fait face à un gros problème. Deux équations se dressent devant le leader de la mouvance présidentielle.

Après le blocage du processus électoral, l’heure est au dialogue. Le président Macky Sall a ouvert la porte des pourparlers. «J’engagerai un dialogue national ouvert, afin de réunir les conditions d’une élection libre, transparente et inclusive», avait-il déclaré lors de son dernier discours. Un appel qui avait poussé beaucoup de candidats à se braquer. Mais après la décision du Conseil constitutionnel d’annuler la décision du chef de l’Etat, le discours commence à changer.

Les leaders politiques commencent à appeler à des concertations pour tenir la date du scrutin. Mais un problème se pose. Le pouvoir libère les détenus dits politiques. Mais le président Macky Sall n’a pas encore fait le grand saut. Tous les analystes politiques se demandent si le commandant en chef va libérer les têtes de fil du Parti dissous des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye sont les prisonniers qui intéressent la majorité des Sénégalais.

En jouant au bon samaritain, Macky Sall s’est mis dans une position très inconfortable. Il est face à deux problèmes. Le chef de l’Etat ne peut pas libérer tous les détenus et garder Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye en détention. Ces deux patriotes sont devenus encombrants. Nombreux sont ceux qui demandent leur libération. Certains ont même fait de la libération de ces membres de l’ex parti Pastef une condition non négociable pour aller au dialogue. Alors, le président se retrouve face à un os. Lui qui tient à son dialogue sera obligé de céder à un moment donné.

Mais libérer Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne sera pas sans conséquence. De lourdes charges planent sur la tête du maire de Ziguinchor. Mais ce dernier a toujours crié au complot. Le libérer sans aucune forme de procès reviendrait à confirmer le patriote en chef. Et cela jetterait le discrédit sur le régime qu’on a toujours accusé d’éliminer ses adversaires politiques. Et aussi sur la justice. Le Procureur semblait avoir un dossier solide sur Sonko.

Le leader de l’ex Pastef s’est lancé sur la voie de la révolution. Ce qui l’a poussé à défier l’autorité à tous les niveaux. Les péchés de Sonko ne peuvent pas être absous aussi facilement. Ce serait un précédent dangereux pour le pays. Un autre petit révolutionnaire pourrait se lancer sur la voie insurrectionnelle. Et les sénégalais vont revivre la même spirale de violence. Alors au nom du dialogue, Macky va-t-il laisser tout tomber ?

Sur le plan politique, Sonko et Diomaye vont faire de l’ombre au candidat de Benno. Avec cette erreur de Macky Sall de repousser la présidentielle, beaucoup d’électeurs sont devenus réticents à l’idée de voter pour la coalition au pouvoir. Amadou Ba est de plus en plus en danger. Mieux, le parti dissous est en train de tout faire pour reconquérir l’espace perdu. Ce parti d’opposition mise sur la libération des détenus dits politiques pour arriver à leur fin.

L’ex Pastef profite de la libération de ces détenus pour redorer son image. Les membres du parti dissous sont les seuls à prendre en charge ces jeunes. Ils leur apportent assistance sociale et financière. Ils profitent de leurs histoires émouvantes, vécues en prison, pour attirer la sympathie sur eux. Une opération de charme qui fonctionne à merveille. Nombreux sont les sénégalais qui dénoncent la situation de ces détenus. Et pour éviter que cela ne se reproduise, ils sont prêts à sanctionner le parti au pouvoir.

Macky Sall est ainsi face à ses erreurs. Tout ce qu’il fera lui retombera dessus. Alors il doit tout mettre en œuvre pour que ces erreurs ne retombent pas sur sa coalition. Sinon ce sera la fin de cette machine politique. La balle est entre les mains de l’homme qu’on a toujours qualifié de génie politique !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru