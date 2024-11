Le journaliste Adama Gaye convoqué à la DIC

Adama Gaye a été convoqué à la Division des Investigations Criminels (DIC), ce jeudi à 16 heures. Pour le moment les motifs de cet convocation ne sont pas connus, mais le journaliste qui a fait un live sur sa page Facebook, croit qu’elle serait liée à ses révélations sur le décès de l’ancien premier ministre Moustapha Ba.

« Sénégalaises et Sénégalais, à la communauté diplomatique et à la communauté religieuse, aux organes de presse. Je suis convoqué à 16h à la Division des investigations criminelles. Partagez l’information pour que nul n’en ignore. Partagez le plus largement possible », a posté le journaliste sur Facebook.