Le rapport provisoire des programmes de l’Université de Touba remis au khalife

Serigne Ahmad Badawi Mbacké, coordonnateur géneral de Rawdu Rayahin, accompagné de plusieurs membres de la dahira, a présenté au Khalife Général, Cheikh Mountakha (hafizahullah), le rapport provisoire des travaux des commissions en charge de l’élaboration des programmes et textes juridiques du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim.

Ce rapport est composé de quatre parties :

I) contexte, justifications, et bilan de parcours du projet ; II) les programmes pédagogiques ;

III) les besoins prévisionnels en personnel enseignants et de recherche (PER) et en personnel administratif, technique et de services (PATS) ;

IV) projet de statut de la fondation Cheikh Ahmadoul Khadim et projet de statut de l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK).

Le khalife a exprimé sa satisfaction, réaffirmé sa confiance et formulé des prières.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.snit