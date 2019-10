C’est à coup de lacrymogène que des éléments du commissariat urbain de Sédhiou ont interrompu une séance de danse collective communément appelé Diambadon. Des échauffourées qui ont suivi ont occasionné des blessés et des interpellations dont on ignore le nombre. Depuis l’agression d’une sage-femme le 21 septembre dernier par le Kankourang et l’interpellation d’un jeune impliqué dans cette affaire et dont le procès est prévu ce mercredi, la tension est vive à Sédhiou où des pneus calcinés jonchent des principales artères de la ville. Un important dispositif sécuritaire composé des éléments de la police d’intervention et de la légion mobile de la gendarmerie veille au grain.

Sédhiounews