Le maire de Mbao quitte la coalition BBY les jeunes Apéristes le « lynchent »

La coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) continue de saigner. Samedi passé le maire de la commune de Mbao, Abdoulaye Pouye a annoncé sa démission de la mouvance présidentielle. Selon lui, « les principaux responsables de la mouvance présidentielle dans le département de Pikine n’ont jamais daigné nous accorder la moindre considération ».

« Malgré ce besoin de partenariat et de collaboration manifesté par le Président de la République à notre égard et notre apport décisif lors des différentes élections, les principaux responsables de la mouvance présidentielle dans le département de Pikine n’ont jamais daigné nous accorder la moindre reconnaissance ou considération. Jamais, nous ne sommes associés au fonctionnement de la coalition Benno Bokk Yakaar. Au contraire les politiciens qui nous insultent, qui nous diffament, qui nous combattent, qui s’adonnent éperdument et farouchement à discréditer l’institution municipal de Mbao que nous dirigeons, sont aiguillonnés par ces responsables très proches du Président de la République », a déclaré le maire, hier, face à la presse.

Abdoulaye Pouye de rajouter : « Au regard de ce manque notoire de considération toujours dénoncé et sans moindre succès, notre mouvement Gueum Sa Bopp/defar sa reew a pris, désormais, la décision de démissionner de la coalition Benno Bokk Yakaar à partir de ce samedi 27 mars 2021 », révèle Oboma.

Pour le maire Abdoulaye Pouye leur relation avec le Président Macky Sall sera ce qu’il en décidera.

Mais cette sortie du maire n’a pas été bien pris par les par ses anciens camarades de parti. Des partisans du Ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall n’ont pas raté le maire de la commune de Mbao. Abdoulaye Pouye a été lynché sur les réseaux sociaux par les jeunes Apéristes de la commune.

Aliou Ngom depuis Mbao pour Xibaaru