Le mandat polémique réglé…Macky nage toujours dans les problèmes

Le Président Macky Sall a définitivement mis fin à la polémique sur le troisième mandat. Le chef de l’Etat a décidé de respecter la Constitution et de ne pas briguer un nouveau mandat pour 2024. Une déclaration qui fausse les calculs de certains leaders. Mais qui ouvre aussi de nouvelles perspectives. Malheureusement pour lui, il n’a pas soldé tous ses problèmes. Le locataire du Palais devra faire face à des problèmes plus sérieux qu’une candidature controversée.

L’arène politique sénégalaise va connaître de profonds changements dans les jours à venir. Macky Sall a décidé de ne pas suivre les faucons du Palais. Cette décision du chef de l’Etat le décharge d’une question qui a failli entacher la réputation du Sénégal. Si Macky a pris une telle décision, c’est pour éviter de sortir par la petite porte. Désormais, son nom vient de rejoindre celui des grands hommes. Car de nombreuses voix se sont levées pour saluer son acte.

Mais si Macky Sall pense que cette décision va effacer ses problèmes, il se trompe lourdement. Le président peine à régler le phénomène Sonko. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est un boulet que traîne Macky. Depuis son apparition sur la scène politique, il mène la vie dure à son éternel rival. Et même les morts semblent ne pas arrêter Sonko qui mène le pays vers le chaos.

Condamné à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse, Sonko continue de hanter le sommeil de Macky Sall. Le chef de l’Etat et son ministre de la Justice semblent ne pas savoir comment appliquer la décision de justice. Dans un État normal, le leader de Pastef n’aurait pas passé la Tabaski chez lui. Des leaders politiques sont allés en prison pour moins que ce que Sonko a fait. Cette affaire révèle toute la faiblesse du régime en place.

Et si la candidature de Sonko passe, il a toutes les chances pour être le vainqueur. Le patriote en chef au pouvoir, Macky et toutes les personnes qui ont gravité autour de lui auront de sérieux problèmes avec dame justice. Le plus grand rêve du maire de Ziguinchor c’est de traîner tous les «comploteurs» devant un tribunal. Et ces comploteurs, selon Sonko, sont tous les membres de Benno Bokk Yakaar. Mais aussi des juges, des magistrats et des journalistes qui ne sont pas assujettis à sa cause.

En ne déclarant pas sa candidature, Macky a certes gagné en prestige. Mais il a précipité la destruction de sa machine politique. Benno Bokk Yakaar va payer cash la décision de son leader. Cette coalition ne fera pas exception à la règle. Elle va tout simplement exploser. Car elle n’aura pas de candidat de consensus. Seul Macky était capable de fédérer tous les partis qui forment cette coalition. Malheureusement, il a choisi le chemin du salut au détriment de la coalition.

Quand Macky aura choisi son champion, tous les autres bras cassés vont quitter Benno. Ce sera le début de la fin pour cette grande coalition qui en a fait voir de toutes les couleurs à l’opposition. Plus rien ne peut sauver BBY. On comprend aisément pourquoi les larmes de certains DG et militants. Sans cette machine politique, la mouvance présidentielle ne pourra pas faire face à leurs adversaires.

Le président Macky Sall fait face à un sérieux dilemme. Sa non candidature lui pose plus de soucis qu’il ne le pensait. Si réellement il veut continuer le chemin qu’il s’est tracé, il devra définitivement régler le problème Sonko. Mais aussi sacrifier Benno Bokk Yakaar. Car cette coalition n’aura pas de capitaine pour le mener à bon port.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru