Sonko en sursis, Mimi en embuscade, Bougane à l’affût… Karim et Khaf, les touristes

La présidentielle de 2024 est une véritable foire aux empoignes. Après le discours à la Nation de Macky Sall dans lequel il renonce à sa candidature à un second quinquennat même si la loi l’y autorise, les jeux sont ouverts et un favori peine à se détacher parmi les concurrents les plus en vue. Le principal leader de l’opposition radicale qui bénéficie d’une grande audience auprès des jeunes est sous le coup d’une condamnation. Et sa candidature est hypothéquée. Mais les autres candidats déclarés ne sont pas pour autant sûrs de profiter de la mésaventure du leader de Pastef…Karim Wade, Khalifa Sall, Mimi Touré et Bougane Guèye Dani sont dans l’antichambre du bureau présidentiel…

Ousmane Sonko n’est pas sûr d’être candidat à la présidentielle de 2024. Il a beau accuser Macky Sall de vouloir faire un troisième mandat qu’il s’est laissé aller à des contrevérités qui ont écorné sa réputation. Ousmane Sonko tente de faire un forcing pour obliger les autorités à accepter sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Seulement, Macky Sall, en annonçant qu’il ne sera pas de la course en 2024, il sera difficile à Ousmane Sonko de bénéficier du même élan populaire comme au lendemain de sa condamnation dans l’affaire Sweet Beauty.

Aujourd’hui le voilà sous le coup d’une condamnation résultant de ses incartades. Sa candidature est incertaine. Et les jeunes sur qui il comptait mobiliser pour descendre dans la rue et instaurer la violence, ne vont plus le suivre. Ousmane Sonko, pour mieux tromper son monde, avait toujours ces arguments comme quoi Macky Sall veut imposer sa candidature et l’empêcher lui de se présenter. En disant qu’il ne sera pas candidat, Macky Sall coupe en même temps l’herbe sous les pieds de Sonko.

Les autres candidats

Mimi Touré est en embuscade derrière Sonko pensant bénéficier d’un report de voix des Patriotes de Pastef vers sa personne. Son cheval de bataille étant elle-aussi le 3ème mandat, elle est aujourd’hui sans cheval et sans armures puisque Macky a renoncé à ce mandat de trop. Dépourvue d’arguments, elle attend patiemment une aide de celui qui pourrait ne pas être candidat.

Or même si Ousmane Sonko le voulait, il lui serait difficile de convaincre les autres responsables de Pastef de se ranger derrière Mimi Touré dont ils se méfient. Mimi Touré n’est toujours pas en odeur de sainteté auprès de certains responsables de Pastef qui gardent toujours dans leur tête que c’est elle aux Législatives qui était tête de liste nationale de Benno Bokk Yaakaar et qu’elle avait cautionné l’exclusion de la liste nationale des titulaires de Yewwi Askan Wi lors de cette compétition électorale. Ils demeurent convaincus que Mimi Touré n’a rejoint l’opposition que parce que déçue de n’avoir pas été portée à la tête de l’Assemblée nationale.

Bougane en embuscade. Le leader de Gueum Sa Bopp, contrairement à certains candidats, garde ses chances en 2024, si sa candidature est validée. Gueum Sa Bopp est installé un peu partout au Sénégal. Voilà, presque 5 ans que Bougane Guèye Dani sillonne un peu partout le Sénégal, ce qui a fortement contribué à la massification de son mouvement. Le discours de Bougane Gèye Dani varie de lui des politiciens traditionnels.

Il fait partis des rares candidats déclarés en 2024 à disposer d’un programme. Et partout où il se rend, il prend le temps de bien exposer son programme aux populations qui y adhérent. Bougane Guèye Dani est un candidat qui peut donner du tournis aux autres. Tout est là pour montrer qu’il bénéficie d’une grande popularité et un grand respect de la part des Sénégalais.

Karim Wade et Khalifa Sall en touristes puisque n’ayant participé à aucune élection depuis près de 10 ans. Ils y seront en touristes. Les autres candidats déclarés ont pris de l’avance sur eux. Karim Wade depuis qu’il s’est rendu en exil au Qatar, n’a plus remis les pieds au Sénégal. En son absence, des leaders politiques ont émergé dans les rangs de l’opposition. Il lui faudra du temps pour faire le tour de tout le Sénégal pour rencontrer les populations et leur expliquer son programme.

Khalifa Sall n’est guère mieux loti que Karim Wade. Il s’est levé tardivement pour aller à la rencontre des populations. A un certain moment, il avait complètement abandonné le terrain politique au profit de ses autres pairs de l’opposition. Il peine à combler tout le temps qu’il a perdu. Il lui faudra du temps pour combler son retard sur le terrain. Or, l’élection présidentielle, c’est dans huit (8) mois.

