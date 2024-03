Le mea culpa de Macky…Ce geste qui le trahit

Macky Sall s’en va ! Il s’en va après avoir laissé le Sénégal sens dessus sens dessous. Dans un tweet posté hier jeudi, le Président de la République Macky Sall a annoncé qu’il allait rendre le tablier le 02 avril. Et qui sera Président à cette date ? Et c’est à qui de prendre une telle décision ? Le Président persiste et signe que c’est à lui seul de prendre la décision de fixer la date de la présidentielle. Mais il fait un tweet à côté pour dire qu’il ne sera plus Président le 02 avril. Laisse-t-il le choix au Conseil constitutionnel de choisir un Président par intérim ? Mais à partir du 02 avril, Macky Sall laissera un pays en pleine crise.

Macky Sall insiste qu’il ne sera plus Président le 02 avril. Pour Madiambal Diagne, Macky Sall demande au Conseil constitutionnel de choisir un Président par intérim : « Sa décision est irrévocable. Macky Sall nous a annoncé qu’il va écrire au Conseil constitutionnel ce 1er mars 2024 pour préciser qu’il quitte ses fonctions au terme de son mandat et qu’il invite le CC à installer un président intérimaire à la date du 2 avril 2024 », a posté Madiambal Diagne sur X.

Mais comment et pourquoi en est-on arrivé là ? Nous étions à quelques heures de l’ouverture de la campagne. Macky Sall annonce une crise et annule l’élection du 25 février 2024. Il veut sauver le pays d’une grande crise. Et pourtant, c’est lui-même qui vient d’installer une vraie crise à partir d’une fausse crise. Macky Sall, compte tenu de sa mauvaise lecture de la situation et de fausses informations qui lui ont été transmises par des faucons du Palais, a choisi finalement de faire reporter l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024.

Une erreur grossière de sa part. Jamais, une décision sous son magistère n’aura été si impopulaire. Cette décision du Président de la République Macky Sall n’a pas fait l’unanimité, y compris même dans son propre camp, celui de Benno Bokk Yaakaar. Macky Sall est aujourd’hui plus que jamais tout seul de par sa maladresse. Les organisations de la société civile, garante de la paix et de stabilité, ont choisi de lui tourner le dos.

Les médias du monde entier lui tombent dessus. Alors, Macky Sall cherche à partager la responsabilité de sa grosse bourde par un dialogue national. Là aussi, il subit un désaveu. Son dialogue se tient sans la présence de 17 des candidats parmi les 19 retenus par le Conseil constitutionnel. Il dialogue sans les principaux concernés. Encore un autre échec.

Et maintenant, Macky Sall veut forcément partir pour montrer au monde entier qu’il n’avait pas tort. Mais s’il insiste à laisser le Sénégal sans Président dès le 02 avril, c’est un aveu d’échec de la part de Macky Sall…Il a pris des décisions impopulaires au moment de quitter le pouvoir. Pourtant, il avait ébloui le monde entier en soutenant qu’il n’allait pas briguer un troisième mandat, alors que tout le Sénégal était en ébullition sur cette question.

Seulement, il décide de reporter la date de l’élection présidentielle pour le seul désir de Karim Wade dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel pour cause de parjure à cause de sa double nationalité. Karim Wade a accusé deux membres du Conseil constitutionnel d’être corrompus par le Premier ministre Amadou Ba. Occasion rêvée par les faucons du camp présidentiel qui ont du mal à accepter la candidature d’Amadou Ba pour s’allier avec le Parti démocratique sénégalais (PDS) pour faire repousser la date de l’élection présidentielle.

Ainsi, ils pourront trouver du temps d’autant que le groupe parlementaire Fallu dont le PDS est la force motrice avait profité du deal avec les faucons du camp présidentiel pour introduire une proposition de loi fixant la date de l’élection présidentielle au 15 décembre prochain. Il a fallu que le Conseil constitutionnel saisi par des partis de l’opposition et des organisations de la société civile, vienne annuler cette proposition qui avait été votée par l’Assemblée nationale.

Macky Sall est depuis surveillé par la communauté internationale. Il a lui-même dénoncé l’attrait des médias internationaux qui ont envoyé des équipes de reporters rien que pour parler de la situation actuelle au Sénégal. Macky Sall ne doit s’en prendre qu’à lui-même au lieu de s’attaquer à la communauté internationale et à l’opposition ainsi que des organisations membres de la société civile. Il est responsable de toute la situation.

Papa Ndiaga Dramé pour xibarru.sn