Macky trompé par la fausse crise du PDS…crée une vraie crise

Le Sénégal est en train de vivre une situation exceptionnelle. Le président Macky Sall a pris la décision d’interrompre le processus électoral en cours. Ce, en mettant fin au décret convoquant le corps électoral. Depuis lors, on parle de crise. Le chef de l’Etat se retrouve seul face à des problèmes qui portent la marque de fabrique des faucons du Palais. En tentant de se tirer d’affaires, le locataire du Palais vient de créer une véritable crise. Crise qui risque de mener le pays vers des lendemains incertains.

Décrit comme un génie politique, le président Macky Sall a commis une très grosse erreur. Se laissant emporter par le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et certains excités du Palais, il a reporté l’élection présidentielle du 25 février 2024. Une grosse erreur qualifiée de crise. Beaucoup soupçonnent le chef de l’Etat de vouloir s’éterniser au pouvoir alors qu’il a renoncé à un troisième mandat. Face aux critiques, Macky espère trouver une solution grâce au dialogue boycotté par une bonne partie de l’opposition.

Ce qui est sûr c’est que Macky Sall «en a assez» du pouvoir. A Diamniadio, il en a lui-même fait l’annonce. Sur sa page Twitter parcourue par Xibaaru, le chef de l’Etat est resté ferme sur sa volonté de rendre le pouvoir. «Le Dialogue national a proposé le 2 juin 2024 comme nouvelle date des élections présidentielles au Sénégal. Je remercie les forces vives pour ces assises. Toutefois je tiens à préciser que je quitterai mes fonctions au terme de mon mandat le 2 avril, comme je l’ai déjà indiqué. La date de mon départ reste absolument ferme», a-t-il écrit sur le réseau social.

Alors si Macky Sall part, qui prendra le pouvoir ? C’est l’un des principaux problèmes issus de la volonté du président de suivre les troubles fêtes. Même le dialogue national n’a pas pu régler la question. Les participants veulent prolonger le mandat du chef. Mais Macky veut passer l’éponge. Et aucun texte ne prévoit une solution quand à la situation actuelle.

« C’est un chef d’Etat qui arrive pour la première fois à la fin de son mandat qui décide de façon claire et nette qu’il ne poursuivra pas et que sa mission s’arrête le 2 avril. Alors que va-t-il se passer ? Est-ce qu’il faut considérer ça comme un cas de vacances ? Cette question n’avait pas été tranchée au Sénégal », a déclaré Me Sidiki Kaba.

Ainsi, le Sénégal est face à un véritable problème. Macky peut passer le pouvoir au président de l’Assemblée ou alors suivre l’article 36 et prolonger son mandat de deux mois. Dans tous les deux cas, cela aura un impact sur le calendrier électoral. L’autre problème est lié à la date du scrutin. Les dialoguistes ont proposé la date du 2 juin mais sous quel format ce scrutin va-t-il se tenir ? Opposition et société civile veulent que l’élection se fasse avant la fin du mandat de Macky Sall. Ce comme l’avait stipulé le Conseil constitutionnel demandant que le scrutin soit organisé avant la fin du mandat en cours.

Mais avec le temps perdu, il est devenu impossible de tenir le scrutin dans les délais. Car nombreux sont les candidats qui exigent que le processus soit repris. Ces candidats recalés veulent avoir la chance de se rattraper. Ainsi Karim Wade et Ousmane Sonko pourront revenir dans la course. Là aussi on est face à un bémol. Les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours. Et les sept (7) sages avaient déjà fixé la liste des candidats devant concourir si une date est trouvée. Ils sont au nombre de 19 après le retrait de Rose Wardini.

Voilà la véritable crise dans laquelle le président Macky Sall a mis le Sénégal. Si on y ajoute la question de l’amnistie, on se retrouve face à un véritable casse-tête. Qui risque à tout moment d’exploser à la face du locataire du Palais. Il s’est laissé berner par la «fausse crise» lancée par le PDS pour faire participer Karim Wade. Désormais, son prestige en paie le prix fort. Il est chahuté partout. Même la presse étrangère a tourné le dos à l’homme qu’il n’a cessé de défendre pendant douze (12) ans.

Macky Sall pouvait s’éviter tous ces problèmes. Le chef de l’Etat avait une belle porte de sortie déjà grande ouverte. Tout ce qu’il avait à faire c’était laisser l’élection présidentielle se tenir à date échue. Ainsi, il n’aurait pas besoin de dialoguer avec des «tonneaux vides». Peu importe ce qu’il pourra décider, le mal est déjà fait. Les sénégalais veulent seulement exercer leur droit citoyen le plus absolu !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru