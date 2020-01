Frank Daddy Diatta secrétaire général du Meel descend en flammes les responsables du FNR

Les soit- disant opposants du Front de Résistance Nationale sont en train de saborder la primauté de l’intérêt du peuple sénégalais à l’autel du gouvernement du Président Macky Sall sous prétexte d’un dialogue qui est la plus grande farce de la décennie. Je veux nommer par-là : Matar Sourang, Decroix et Oumar Sarr. Ce triumvirat qui fomente aussi sur le dos de l’opposition légitime à savoir, le PDS, le Rewmi, le Pastef…afin de goutter au « graal » du pouvoir mérite d’être défenestré du landerneau politique qui requiert un pouvoir et une opposition. Mieux, ce gang obstrue et bride le rôle de l’opposition proprement dite en faisant montre des actes pernicieux qui n’honorent pas les sénégalais. Qu’ils sachent enfin que le peuple les a maudits et que les vrais partis, sentinelles du peuple sénégalais ne leur laisseront pas exécuter leur dessein machiavélique.

FRANCK DADDY DIATTA SG MEEL/ NATIONAL