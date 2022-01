Le Meer national traite Sonko de « séparatiste qui aime l’argent »

« Sonko, la monnaie et la Casamance : Quand le vrai projet est enfin révélé » (Par le Meer National)

Nul ne nie l’importance de l’argent en politique, surtout pour les partis qui ont besoin de ressources pour le financement des activités politiques et leur fonctionnement au quotidien.merr

Le problème de financement illicite des partis politiques (piliers de la démocratie représentative) a, de tout temps, fait l’objet de polémique au niveau des médias et certains organes de contrôles.

C’est pourquoi, dans l’article 3 de la loi 81-17 du 6 mai 1981 relatif aux partis politiques modifiée par la loi 39-36 du 12 octobre 1989, il est stipulé que : “les partis ne bénéficient d’autres ressources que provenant des cotisations de ses adhérents et sympathisants nationaux….”

Ainsi, par soucis de consolidation d’un climat social apaisé, tout parti doit se soustraire de financements d’origines obscures pour préserver la transparence et être à l’abri de la pression de tout lobby. Il faut donc sanctionner les dons illicites et prévenir le trafic d’influence.

En outre, le Sieur à la tête du Pastef, a fini de montrer au monde son problème avec l’argent. Toute sa politique tourne autour de l’argent. Il ne dénonce que des choses liées à l’argent. Jamais personne ne l’a entendu aborder des sujets pour lesquels il n’aurait pas d’intérêt politique.

Autrement, gouverner, c’est prévoir, gouverner, c’est anticiper et gouverner, c’est faire face aux défis et aux enjeux qui s’imposent. Gouverner, c’est aussi apprendre à porter les plus lourdes responsabilités pour la paix du pays et la sauvegarde des liens qui maintiennent une Nation dans son unité et sa divergence culturelle, cultuelle et territoriale.

A Ziguinchor Ousmane Sonko nous a montré son vrai visage de séparatiste, d’un homme qui travaille dans l’ombre pour tirer la Casamance, avec un groupuscule de personnes, vers une soi-disant indépendance. Un projet impopulaire et impensable pour un pays comme le nôtre. C’est en réalité ça le vrai projet de Sonko qu’il aime tant répéter. “C’est le projet qui est important”, aime-t-il dire, n’est-ce pas ?

Cette monnaie qu’il veut à la Casamance confirme ce que beaucoup pensent de cet homme phagocyté par une vision politique obscurantiste et guidé par des tendances dangereuses pour l’unité nationale. Nous sommes dans un Sénégal de paix alors rien ne peut justifier une quelconque monnaie pour une quelconque région.

Au demeurant, nous invitons à une vigilance nationale autour des collectes qui se font par cette bande d’amis frustrés qui n’est réellement animée que par le goût extrême du pouvoir. Il faut signaler toute entrée d’argent anormale que vous constaterez pour protéger ce pays du blanchiment d’argent.

Nous profitons donc de cette occasion pour remercier vivement le Chef de l’Etat pour le brillant projet de construction du port de Ndayane, plus grand de son genre en Afrique de l’Ouest. Chez le Président Macky Sall, le temps est un outil précieux orienté vers le travail et jamais vers des rêveries de troubadours clandestins sans salles de spectacles envoyés vagabonder pour faire passer des messages sans notes et sans lyres.

Il est donc évident que ces gens ne parlent que politique et élection, laissant à côté des questions essentielles, pendant que le Président Macky Sall change radicalement le visage du pays pour le mettre définitivement sur les rails de l’émergence, avec des ouvrages de normes mondiales et de toutes dernières générations au grand bénéfice des Sénégalais.

Par le Meer National