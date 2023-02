Le ministère des Sports n’a pas soldé les primes de Kène Ndoye, selon…

Cette « info » est un mensonge et le journaliste qui l’a écrit a menti toute honte bue. Depuis ce matin, je suis à la maison mortuaire parce que la défunte est ma nièce en plus d’être l’homonyme de ma mère. Le ministre des Sports m’a trouvé sur place avec sa délégation. Un reliquat ne solde pas lors d’une présentation publique de condoléances. Et je vous promets de revenir avec des éléments détaillés à la télévision et dans mon journal sur toutes ces histoires de primes et de reliquats dont veulent se servir des valets du ministre pour mentir aux Sénégalais. No pasarán ! A préciser que le ministre, pour son « diakhal », n’a pas remis non plus à la famille une enveloppe de 10 millions mais de 1 million (un million). Appelez Bécaye Mbaye le porte-voix du ministre, Momar Mbaye ou les gens du CNOSS qui étaient sur les lieux, ils confirmeront mes dires. Chose gravissime, l’auteure de l’article est correspondante à Mbour du site pour lequel elle travaille. Et elle n’était pas sur place lors des prises de parole jusqu’au départ du ministre après la prière de Tisbar.