Le Domaine agricole communautaire (DAC) de Keur Momar Sarr va favoriser, à terme, la création de près de 20 000 emplois directs, a indiqué la ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall.

En visite sur le site, vendredi, dans le cadre des vacances citoyennes, la ministre a annoncé que ’’pas moins de 223 groupements, d’entrepreneurs agricoles et de GIE seront formés et près de 20 000 emplois directs créées’’.

Néné Fatoumata Tall a indiqué que le gouvernement a mis en œuvre des mesures pour que les travaux du DAC, à l’arrêt depuis 2017, soient repris.

’’L’entreprise Green 2000 est sur le site (depuis deux mois) et elle ne quittera qu’après réception des ouvrages’’, a-t-elle dit.

Mme Tall a rappelé que le DAC de Keur Momar Sarr qui couvre une superficie de 5000 Ha a pour vocation ’’de former d’encadrer et de pourvoir des emplois aux jeunes et aux femmes de la région et de la localité’’.

’’C’est la raison pour laquelle, nous tenons à l’achèvement des travaux dans les plus brefs délais pour qu’il soit inauguré par le chef de l’Etat’’,a-t-il assuré, soulignant que le DAC ’’traduit la volonté du gouvernement de relever le défi de l’emploi des jeunes et des femmes’’.