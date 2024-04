Le ministre Serigne Gueye Diop démissionne de son poste de maire

Le tout nouveau ministre de l’industrie et du commerce, Serigne Gueye Diop vient de démissionner de son poste de maire de Sandiara. En renonçant à son poste de maire, il se veut conforme à la rupture, comme l’a rappelé le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier avait exprimé son souhait de voir tous les ministres ayants d’autres postes de rendre leur démission au plus tard ce lundi.

Il a souligné l’importance de son rôle dans le gouvernement, mentionnant que le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye comptent sur lui pour attirer des usines Ford dans le pays et créer des usines dans plusieurs régions, dont Tivaouane, les phosphates de Matam, Louga, Touba, et d’autres encore. Son objectif est de rendre les produits plus accessibles à la population, notamment en transformant les mangues de Casamance, les noix de cajou, et l’arachide localement avant l’exportation. Il demande à être libéré de ses fonctions de maire pour se concentrer sur ces missions.