Le mouvement Malaw renouvelle son soutien à Macky Sall

Motion de soutien du coordonnateur du mouvement Malaw au président Macky Sall

“L’engagement, c’est un mur conçu expressément pour que l’on fonce dedans.” Écrivait Nathalie Petrowski. Elle a raison. Et son assertion nous servira de base dans cette motion de soutien au chef de l’État. Notre engagement à ses côtés reste intact, car nous le considérons sacré pour des raisons qui transcendent les relations politiques ou politiciennes.

Notre soutien, disais-je, aux politiques publiques du président Macky Sall est sans faille. Il reste indiscutable. Nous sommes un mouvement qui réclame son encrage à la coalition Benno Bokk Yaakar. Notre engagement a plusieurs fois été démontré à travers nos différentes activités ainsi que nos nombreuses contribution à la vulgarisation des réalisations de l’actuel chef de l’État du Sénégal.

Rien ni personne ne pourra nous divertir. Notre seul mot d’ordre demeure la défense du premier des Sénégalais. Pour tout ce qu’il représente, pour tout ce qu’il est en train de réussir dans notre pays, en Afrique et partout dans le monde. Faites un tour dans le continent. Vous vous rendrez compte que le Sénégal constitue une exception en matière de démocratie, de la préservation de la paix sociale et des libertés. L’opposition est consciente du leadership et de la popularité de Macky Sall. Elle est surtout consciente de ses immenses capacités managériales face à l’un des peuples les plus matures et les plus exigeants de la planète.

Il faut que les uns et les autres permettent à notre pays d’avancer. Grâce à la volonté politique et à la vision de son président de la République. Oui, l’actuel locataire du palais de l’avenue Senghor pourrait même diriger n’importe quel pays d’Europe ou n’importe quel État d’Amérique s’il changeait de nationalité. Si les nihilistes veulent ignorer cet état de fait, qu’ils sachent que tous les républicains de notre Nation le savent.

Actuellement, il est question des prochaines élections législatives. En notre qualité de mouvement de soutien, nous encourageons les listes de la coalition Benno Bokk Yaakar et sommes prêts à accompagner l’ensemble des investis pour une majorité confortable du président Macky Sall à l’assemblée nationale. C’est cela le mot d’ordre. Tout autre acte ou verbiage n’engage que leurs auteurs, bien sûr de l’opposition encore une fois confuse et tourmentée après ses bourdes élémentaires dans la confection de listes. Nous renouvelons notre détermination à accompagner le chef de l’État notre leader dans toutes les batailles dès à présent et nous lui faisons la promesse de relever avec lui tous les défis d’émergence dans un Sénégal prospère et épanoui pour une Afrique et un monde résolument orientés vers la paix et la quiétude dans les relations internationales.

Vive le président Macky Sall

Vive Benno Bokk Yaakar

Vive l’APR

Vive le mouvement « Malaw »

Mamadou Biguine GUEYE

Journaliste

Consultant en Communication