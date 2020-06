« Le nom de Diack est synonyme de corruption » dixit l’avocat de l’IAAF

L’avocat de la Fédération internationale d’athlétisme(Iaaf) n’y est pas allé par quatre chemin, ce matin, à l’encontre de Lamine Diack et de ses co-prévenus devant la 32e chambre du tribunal de grande instance de Paris lors de sa plaidoirie.

Me Régis Bergonzi a réclamé au nom de l’IAAF un total de 41,2 millions d’euros (environ plus de 26 milliards FCFA) de dommages et intérêts aux six co-prévenus (Lamine Diack, Habib Cissé, Gabriel Dollé, et les trois absents Papa Massata Diack, Valentin Balakhnichev et Alexeï Melnikov).

Me Bergonzi, après avoir démonté le mécanisme de corruption et la responsabilité des prévenus lance, « le nom de Diack est synonyme de corruption, grâce à lui et son fils, dans tous les coins de la planète. »