Le chef de l’Église catholique mondiale, le Pape François, a délivré hier un message pour alerter les dirigeants du monde et les fidèles sur la corruption qui commence à être banalisée dans nos sociétés et à être même institutionnalisée comme norme. Une situation décriée, selon L’As, par le Pape qui appelle les fidèles à se reconvertir et à privilégier la droiture dans leur travail et la prière pour ne pas subir la sentence de Dieu.