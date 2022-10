Le parti de Macky se fissure…Un haut responsable dégoûté et en colère

Un grand responsable de l’APR poussé vers la sortie…Le parti de Macky au bord de l’implosion

Si Macky Sall s’accroche à un probable troisième mandat, L’Alliance pour la République (APR) agonise. Ce parti, qui a conquis le pouvoir en 2012, est au plus bas de sa forme. Des leaders abandonnent le navire à quinze mois du dernier mandat du président de la République. D’autres s’entredéchirent dans des querelles de positionnement. Pendant ce temps, l’opposition fonce tout droit sur le Macky au moment où des responsables de la première heure sont poussés vers la sortie.

Le départ de Mimi Touré est un coup dur pour le chef de l’Etat. Macky Sall n’arrive toujours pas à se faire à l’idée d’avoir perdu une si fidèle alliée. Alors que le patron de Benno Bokk Yakaar cherche à combler le vide laissé par l’ancienne première ministre, il risque de voir d’autres gros bonnets lui tourner le dos. Et c’est Abdoulaye Diouf Sarr qui risque de claquer la porte de la mouvance présidentielle. L’ancien ministre de la Santé n’est pas content de son débarquement du gouvernement. Et cela il l’a fait savoir.

« Quand j’ai été injustement débarqué de mon poste de ministre, je n’ai rien dit. Je l’ai vécu sereinement en me disant que je ne suis pas né ministre. J’ai considéré que je devais poursuivre le travail parce que je ne m’étais pas engagé en politique pour être ministre », avait déclaré Abdoulaye Diouf Sarr à l’installation d’un mouvement de soutien acquis à sa cause. Mieux, il dénonce le fait qu’on ait mis des saboteurs de sa campagne dans l’actuel gouvernement. Comme quoi, le moral de Diouf Sarr est au plus bas.

Cette sortie du premier vice-président de l’Assemblée nationale est plus que légitime. Mame Mbaye Niang n’avait pas sa place au sein d’un gouvernement de combat de Macky. Il a non seulement saboté la campagne de Diouf Sarr aux élections locales en battant campagne contre le pouvoir. Ce qui a fait perdre Benno Bokk Yakaar à Dakar. Mais il a aussi été accusé d’avoir détourné plusieurs milliards au PRODAC. « Abdoulaye Diouf Sarr a dit haut ce que beaucoup de responsables de l’APR pensent tout bas. Le Président Macky a complètement faussé son calcul avec ce nouveau gouvernement », lance une source de Xibaaru au sein du parti.

Mais cette sortie n’est pas du goût de ses camarades de parti. Sur leur page Facebook, le Groupe d’informations Républicain (GIR) s’en est ouvertement pris à Abdoulaye Diouf Sarr avant de supprimer le post. Malheureusement, leurs adversaires politiques ont eu à capturer le message (voir captures d’écran en fin d’article). Ils l’ont traité de tous les noms d’oiseaux. Et l’accusent d’être le principal responsable de l’incendie à l’hôpital de Tivaouane. Ce qui les poussent à demander l’envoi de Diouf Sarr en prison.

Ce que les membres du GIR oublient c’est que Macky Sall est d’autant plus responsable que Diouf Sarr. Malgré sa gestion catastrophique aux différents ministères où il est passé, le chef de l’Etat l’a toujours maintenu aux affaires. Et pourtant les sénégalais ont toujours alerté sur le cas Diouf Sarr. Attendre maintenant pour lui tirer dessus, relève de la pire démagogie…

En s’attaquant aussi violemment à Abdoulaye Diouf Sarr, le comité d’insultes et d’invectives du Palais commet les mêmes erreurs qu’avec Mimi Touré. S’en prendre à un allié est le moyen le plus rapide de le faire sortir. En tout cas une chose est sûre, l’ancien maire de Yoff ne se laissera plus faire. À la tête d’un mouvement politique, il va rendre tous les coups qui lui seront portés. Une nouvelle bataille est sur le point de démarrer au sein du parti au pouvoir.

Les invectives du GIR contre Diouf Sarr

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru