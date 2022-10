Sonko déplace la peur au Palais…Macky et son geôlier ferment les yeux

Macky-le-tout-puissant a-t-il peur du minus Sonko ? Ce dernier multiplie les menaces qui portent atteinte à la sûreté de l’Etat mais le Président de la République, son geôlier, le ministre de la Justice et le procureur de la République font la sourde oreille. Pendant ce temps, des activistes et influenceurs qui osent prononcer le nom de Macky Sall sont jetés en prison sans procès. Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye alias Karim Xrum Xax ont été jetés en prison pour « diffusion de fausses nouvelles ». Mais quant à Sonko, il multiplie les atteintes à la sûreté de l’Etat, insulte le Président et nargue la victime qu’il a violée…sans être inquiété. Macky a-t-il peur de Sonko ?

Si on en avait fait un scénario, le titre du film pourrait être intitulé « Peur sur le Palais ». Tant Ousmane Sonko est craint. Voilà un homme qui prend toutes ses aises en défiant toute la République, ses institutions, qui continue pourtant à déambuler tranquillement, en toute liberté. Ousmane Sonko se croit tout permis. Il se permet de toutes sortes de dérives verbales, attaque qui il veut, mais il ne se trouve guère inquiété. Il crée des manifestations non autorisées susceptibles de créer des troubles à l’ordre public, sans qu’il ne soit guère inquiété.

Tout ceci donne l’impression qu’Ousmane Sonko fait peur. Aussi bien au Palais qu’au sein des instances judiciaires, tout le monde ferme les yeux sur ses dérives. De quoi, le Chef de l’Etat Macky Sall a-t-il peur d’Ousmane Sonko ? Pour moins que ce que fait Ousmane Sonko, il envoie d’autres opposants, des activistes, des membres de la société civile en prison. Le pire chez Ousmane Sonko, c’est qu’il ne se limite pas simplement à insulter les institutions de la République, à faire des sorties inopinées susceptibles de créer des troubles à l’ordre public, mais c’est un mythomane qui passe tout son temps à diffamer.

Ousmane Sonko se comporte de la sorte, parce que, aujourd’hui, le Chef de l’Etat, son geôlier, le ministre de la Justice, le Procureur de la République donnent le sentiment qu’ils ont peur de lui. Il est devenu un impuni. Libre à lui donc de s’en prendre à tout le monde. Il est accusé de viol. Quelqu’un d’autre aurait été accusé de viol avec des preuves accablantes, sa place lui serait garantie à Reubeuss, en attendant son jugement. Dans son cas, Ousmane Sonko bénéficie d’une liberté provisoire, et mène libre cours ses activités tandis que son procès pour cette affaire, tarde. Pendant ce temps, d’autres accusés de viol sans des preuves tangibles, croupissent en prison.

Le leader du Pastef nargue tout le monde au Sénégal. Tous les démocrates épris de justice, se désolent de la situation. Des organisations féminines ne cessent de réclamer que son procès dans l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr se tienne. D’où ce sentiment d’impunité se dégage chez Ousmane Sonko. Il croit tout se permettre, tant qu’il pense qu’il fait peur aux institutions. Effectivement, ces dernières ne font rien pour mettre un terme à toutes ses dérives.

Ousmane Sonko agit comme s’il est en territoire conquis. Pour moins que ce qu’il fait, l’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade était jeté en prison du temps du règne du Parti socialiste (PS) dont il était le principal opposant à l’époque. Est-ce parce-que, Ousmane Sonko se montre sous le visage d’un homme belliqueux prêt à mettre le feu partout, si le pouvoir met la main sur lui, qu’il se comporte de la sorte ? D’autant que le pouvoir lui donne le sentiment d’avoir peur de lui.

En tout cas, c’est une honte pour le pouvoir de rester les bras croisés et de le laisser faire, lui donnant ainsi le sentiment qu’il peut tout se permettre en toute impunité…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn