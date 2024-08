Le parti Fepp Tawfekh de Cheikh Dieng prend sa défense

Le parti Fepp Tawfekh du Dr Cheikh Dieng ne gobe pas le limogeage de son leader deux mois à peine après sa nomination à la tête de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS). Le Bureau politique, abordant la question, s’érige en bouclier autour de son président, « félicitant vigoureusement Dr Cheikh Dieng pour le travail entamé à la direction de l’ONAS par la mise en place d’une approche communautaire de l’assainissement basée sur une démarche inclusive et participative […] ».

Repris par Les Échos, les membres du Bureau politique se disent par conséquent « surpris et consternés » par son limogeage. Dans tous leurs états, ils condamnent « vivement la campagne honteuse de dénigrement et de calomnies commanditées par des autorités tapies dans l’ombre, alliées de la coalition ‘’Diomaye Président’’, pour justifier leurs manipulations indignes et leurs forfaitures. »

Dr Cheikh Dieng est invité par ses partisans « à rétablir la vérité des faits en temps opportun, pour l’honorabilité du parti et la sienne propre, et pour l’histoire » contre les lobbys financiers de l’assainissement, « qui captent de manière indue, depuis plus de 15 ans, l’essentiel des marchés de l’ONAS, en usant de procédés de corruption […]».