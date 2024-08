Fonds d’appui à la presse : L’APEPS exige un traitement équitable

L’Association des patrons et éditeurs de presse du Sénégal (APEPS) appelle « à un traitement équitable, juste et équilibré dans la distribution des fonds d’appui de l’État à la presse ».

En effet, suite à l’annonce du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) informant la suspension de parution des quotidiens « Stades » et « Sunu Lamb », l’APEPS dit être «très sensible à l’annonce » de Mamadou Ibra Kane, mais dénonce dans la foulée « toute forme de discrimination au sein de la corporation qui est une et indivisible », rapporte Seneweb.