Le pasteur gifle son fidèle pour un fait grave…Regardez

En plein culte, un homme s’est fait gifler par son pasteur. La scène s’est produite en Afrique du Sud. La cause : s’étant rendu compte de la gravité d’un acte posé, l’homme en question est allé chez l’homme de Dieu pour se confesser.

Dans une vidéo devenue virale sur la toile, on pouvait voir le pasteur lever la main sur le jeune. En effet, ce dernier est allé confesser comment, en complicité avec son frère, ils ont dérobé de l’argent.

Au lieu que le partage soit fait de façon équitable, son frère l’a dribblé et a perçu plus que lui. Scandalisé, il est donc allé dénoncer celui-ci, qui a été interpellé, condamné et emprisonné.

S’étant rendu compte par la suite de ce sale coup monté contre son propre frère, l’homme a pris la décision d’aller se faire confesser. Mais, malheureusement, ce geste a mal tourné en sa faveur.

Pendant qu’il confessait ses mauvaises actions, le pasteur a perdu son sang-froid et lui a administré une bonne gifle. Et pour cause, il se demandait comment une bonne personne et saine d’esprit pouvait agir de la sorte, envers son frère de sang.

Aux dernières nouvelles, les huissiers se sont retrouvés dans l’obligation de le retenir afin qu’il ne se mette plus en colère.