Le PDS de Rufisque accuse Oumar Sarr et sa bande

FEDERATION DEPARTEMENTALE DE RUFISQUE

DECLARATION

Nous responsables, militants, sympathisants, mouvements de soutien de la fédération départementale de Rufisque du Parti Démocratique Sénégalais sommes réunis ce mardi 03 Septembre 2019 à Rufisque sous la présidence du frère coordonnateur départemental Daouda Niang pour adresser nos vifs remerciements et profonde gratitude à Me Abdoulaye Wade suite à la nomination de fils du département dans le nouveau secrétariat national.

La fédération exprime toute sa satisfaction et considère que les nominations traduisent la reconnaissance du parti à leur endroit. Nous restons des militants fidèles, courageux, déterminés et très engagés qui ne ménagerons aucun effort pour garder très haut le flambeau du PDS au plan national.

Nous sommes plus que jamais motivés à aller à l’assaut des victoires futures.

Par ailleurs, suite aux tentatives de manipulation initiées par certains responsables égarés à leur tête Oumar Sarr, la fédération départementale de Rufisque renouvelle son engagement et sa détermination à faire face en magnifiant sans réserves les réaménagements apportés par le frère secrétaire général national Me Wade.

Ainsi la fédération départementale adhère totalement à la modernisation, la redynamisation et à l’ouverture du parti pour ainsi proposer une nouvelle offre politique qui s’inscrit dans notre grande marche pour la reconquête du pouvoir.

Nous exprimons par la même occasion notre soutien et notre solidarité au frère candidat, Karim Wade victime du régime de Macky Sall aujourd’hui complice des renégats politiques du parti.

C’est pourquoi nous appelons la direction du parti à prendre toutes ses responsabilités en rapport avec les textes en vigueur.

Le frère Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade peut compter sur le département de Rufisque pour accompagner les réformes seul gage de pérennisation et de modernisation de notre appareil politique. Avec cette nouvelle lancée, le PDS devient plus attrayant avec l’implication équilibrée des jeunes, des femmes et des anciens de toutes les zones au Sénégal et à l’étranger. Les pertinentes opinions du Président Wade laissent entrevoir une parfaite cohérence pour le bon fonctionnement de notre parti.

Pour notre département, l’heure est à l’action, au travail de terrain, tous ensemble, dans la solidarité et la fraternité libérales pour permettre à notre parti de demeurer ce qu’il n’a cessé d’être, un parti uni et conquérant autour de son secrétariat général National et de son candidat.

Vive le Sénégal !

Vive le PDS!

Vive le Président Abdoulaye Wade!

Vive le Candidat Karim Meissa Wade!