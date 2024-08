Nigeria : le père de Davido donne 1 milliard à une église

Une vidéo sur Internet montre le moment émouvant où Adedeji Adeleke, père du célèbre chanteur nigérian Davido, fait un don impressionnant d’un milliard de nairas (soit 374 millions francs CFA) à une église.

Ce geste a rapidement capté l’attention des internautes et a été partagé massivement sur les réseaux sociaux.

La famille Adeleke est bien connue pour ses actes philanthropiques, et cette générosité a été démontrée à maintes reprises par le chanteur populaire, Davido. Suivant les traces de son fils, Adedeji Adeleke a récemment fait un geste remarquable lors de sa visite à une église ce dimanche.

La vidéo, qui est devenue virale, capture le moment où Adedeji Adeleke a annoncé son don à la congrégation. Dans la séquence, on peut voir l’enthousiasme et l’émotion parmi les membres de l’église à l’annonce de cette généreuse contribution. Ce don massif témoigne non seulement de la richesse de la famille Adeleke mais aussi de leur engagement à soutenir la communauté et à faire une différence significative.

Ce n’est pas la première fois que la famille Adeleke se distingue par ses actes de bienfaisance. Davido, de son vrai nom David Adedeji Adeleke, a souvent utilisé sa plateforme pour aider ceux qui sont dans le besoin. Qu’il s’agisse de dons monétaires, de bourses d’études ou de soutien à diverses causes sociales, la famille Adeleke continue de jouer un rôle important dans l’amélioration des conditions de vie de nombreuses personnes.

Regardez la vidéo ci-dessous…

Source AM