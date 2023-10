Le plan secret de Sonko a fuité…son remplaçant connu

Ousmane Sonko est certes tombé mais son projet est toujours en marche. Les patriotes ne lâchent rien et veulent toujours porter leur projet au pouvoir le 25 février 2024. Visiblement les activités de l’ex Pastef ne se font plus sentir mais selon une source interne, tout est sous contrôle sous la direction de Sonko. Emprisonné, le maire de Ziguinchor a tout prévu depuis son bunker de la Cité Keur Gorgui lorsqu’il était encerclé par les Forces de l’Ordre. Ousmane Sonko a conceptualisé un plan secret qui fonctionne même étant incarcéré…

Le 28 mai dernier, Sonko était bloqué chez lui et empêché de sortir pendant 2 mois. Puis le 31 juillet il est incarcéré à la prison de haute sécurité de Sébikhotane. Pour certains Sénégalais, ses téléphones portables et son ordinateur ayant été récupérés par les autorités, Sonko n’avait aucun élément matériel pour joindre ses lieutenants. Mais c’était mal connaître le maire de Ziguinchor.

C’est pendant toute cette période de retrait que Sonko a élaboré un plan secret au cas où il serait incarcéré. Sonko a tout prévu sachant qu’il serait arrêté et mis en prison. Il a prévu le plan B ainsi que le parrainage du plan B. Ousmane Sonko était au courant qu’il allait être radié des listes électorales et qu’il ne sera plus éligible. Voilà pourquoi, il a minutieusement mis un plan B pour prendre de court les responsables de la coalition au pouvoir.

Notre source nous renseigne sur le plan secret de Sonko : « Le Pros a prévu qu’en cas d’incarcération, son plan B serait le député Guy Marius Sagna. Son parrainage doit être acté par 13 députés de l’ex Pastef, identifiés et mis au parfum. Et le candidat du Pastef ne sera connu que lorsqu’on devra déposer les listes de parrainages au Conseil Constitutionnel. Et lorsque le parrainage du Plan B est accepté, les responsables lanceront un appel pour soutenir le plan B ».

La source nous renseigne que les retraits des fiches de parrainage ne sont que des stratagèmes pour dérouter les autorités. « 5 responsables de l’ex parti ont retiré les fiches de parrainages. Mais le parrainage de Guy Marius Sagna est le vrai et c’est lui qui sera désigné comme plan B du Pastef dans 2 mois car il a eu le soutien de 15 élus du Pastef. Même la sortie de Ousseynou Ly du Pastef Médina n’est que du saupoudrage. » On cherche à dérouter les autorités pour les mettre devant le fait accompli au dernier moment.

Ousseynou Ly, coordonnateur de Pastef Médina déclare au lendemain du retrait des fiches de parrainages par 5 responsables du parti dissous : « Pastef demande à ses militants de ne parrainer personne. C’est un message officiel Nous avons déposé plusieurs recours pour Ousmane Sonko, la plupart pour un délai maximum de dix jours. Nous allons donc nous concentrer sur l’issue de ces recours d’abord avant d’envisager quoi que ce soit. »

Il a dit ça pour dérouter le parti au pouvoir. Dans deux mois à la fin du parrainage, Sonko lancera à fonds la campagne de Guy Marius Sagna depuis sa prison de Sébikhotane. Car il compte lancer un appel à tous ceux qui croient à ses idées de voter massivement pour Guy Marius Sagna qui sera ainsi le candidat officiel de l’ex Pastef. Il est mis au courant et se prépare déjà en conséquence. Ce qui explique, ses fréquentes tournées ces derniers auprès de la diaspora.

Ousmane Sonko a confiance en Guy Marius Sagna, et pense que ce dernier, s’il est élu Président de la République le sortira de prison et qu’il mettra en marche le programme qu’il lui soumettra. Autrement dit, en cas de succès de Guy Marius Sagna, Ousmane Sonko aura un œil sur la marche du pays. Il s’est résolu à mettre en place son plan B car il sait que finalement, il ne perdra rien au change. Guy Marius Sagna au pouvoir, c’est comme si c’est lui au pouvoir.

Voilà le plan mis en place par Ousmane Sonko visant à dérouter les autorités et leur montrer qu’il a toujours sa marge de manœuvre. Alors que les autorités déroulent leur stratégie, lui aussi met en œuvre la sienne. C’est dire que depuis qu’il a été bunkérisé à son domicile à Keur Gorgui, Ousmane Sonko avait élaboré son plan B était conscient qu’il n’allait pas prendre part à l’élection présidentielle de 2024.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn