Patrice Motsepe perd 900 millions de dollars en 2023

Le premier milliardaire noir d’Afrique, Patrice Motsepe, enregistre une perte de 900 millions de dollars en 2023

Le plus grand milliardaire noir d’Afrique et la figure noire la plus riche d’Afrique australe a connu une réduction significative de sa richesse de 900 millions de dollars.

Patrice Motsepe, le plus grand milliardaire noir d’Afrique et la figure noire la plus riche d’Afrique australe, a connu une réduction significative de sa richesse de 900 millions de dollars depuis le début de l’année 2023.

Cette baisse est attribuée à la baisse prolongée de la valeur marchande de ses investissements en actions.

Patrice Motsepe, qui a obtenu la distinction de premier milliardaire noir d’Afrique en 2008 grâce à sa richesse considérable accumulée dans le secteur minier, a été témoin d’une réduction significative de sa valeur nette.

Au moment de la rédaction de ce rapport, sa valeur nette s’élève à 2,3 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 3,2 milliards de dollars enregistrés au début de l’année.

La diminution de près d’un milliard de dollars de la richesse de Motsepe peut être directement liée à la baisse de la valeur marchande de sa participation substantielle de 40,37 pour cent dans African Rainbow Minerals (ARM).

ARM, un important conglomérat minier sud-africain dont les investissements stratégiques couvrent des projets miniers, notamment le fer, le charbon, le cuivre, l’or, le platine et d’autres métaux précieux, a été confronté à d’énormes défis, conduisant à de mauvaises performances financières.

Le cours de l’action d’ARM à la Bourse de Johannesburg est passé de 288 rands (15,22 dollars) le 1er janvier à 170,1 rands (8,99 dollars) au moment de la rédaction de ce rapport, provoquant ainsi une chute significative de la valeur marchande de la participation de Motsepe dans la société. Conglomérat minier, qui constitue une partie importante de sa richesse, a rapporté « BillionairesAfrica ».

Motsepe, malgré une récente baisse de sa valeur nette, détient toujours le titre d’individu noir le plus riche d’Afrique australe et maintient sa position comme l’une des personnes les plus riches du continent africain. Il occupe également une place importante parmi les milliardaires noirs du monde.

Le plus grand milliardaire d’Afrique du Sud s’apprête à percevoir un dividende final de 1,088 milliards de rands (56,5 millions de dollars) de sa participation de 40,37 pour cent dans ARM.

Ce dividende devrait être distribué le 9 octobre 2023. Cependant, il représente une diminution significative par rapport aux 1,78 milliards de rands (103 millions de dollars) de dividendes qu’il a reçus l’année précédente.

Source Afrikmag