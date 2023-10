La lourde mission du nouveau gouvernement…de Macky

Après des mois d’attente, le Président Macky Sall a décidé de remanier son gouvernement. Le chef de l’État a conservé son premier ministre. Amadou Ba reste l’homme de confiance du locataire du Palais. De nombreux ministres risquent de quitter leurs postes. Ce pour céder la place à une nouvelle équipe. Mais ces derniers auront du pain sur la planche. Ils sont attendus sur de nombreux fronts. Et ils n’ont pas le droit de décevoir les sénégalais qui ont longtemps attendu ce changement.

Attendu depuis plusieurs semaines, le Président Macky Sall est enfin passé à l’acte. ll a dissout le gouvernement en vue d’en former un autre, à quelques mois de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Macky a décidé de maintenir le Premier ministre et candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à son poste. Ce qui prouve que le chef de l’État garde une certaine confiance en son «champion». Sinon, il n’aurait pas pris la décision de le reconduire au poste de PM.

Mais ces derniers ont une lourde mission. Le gouvernement sortant devait être celui dit «d’attaque». Mais force est de constater que certains ministres ont lamentablement échoué. Des erreurs qu’il faudrait corriger dans cette nouvelle équipe. La cherté des prix est toujours d’actualité. Le «Gorgorlou» (débrouillard» est étranglé entre la cherté des prix de denrées de premières nécessités. Et celui des matériaux. Tout est devenu cher dans ce pays. De quoi mettre les sénégalais dans tous leurs états.

Pour ne rien arranger, le prix de l’électricité est en train de prendre l’ascenseur. Les factures reçues ces derniers mois sont devenues tellement salées que les consommateurs ont sonné l’alerte. Sur les réseaux sociaux, la Senelec et leur ministre de tutelle, malgré les explications et les assurances, en prennent pour leur grade. La question de l’électricité doit être prise au sérieux par le nouveau gouvernement. Car elle fait partie des problèmes qui ont perdu l’ancien président Abdoulaye Wade et son plan «Takal».

Sur un autre registre, la question de l’emploi des jeunes n’est toujours pas réglée. Le précédent gouvernement de Macky a complètement échoué sur ladite question. Cette frange de la population peine à satisfaire ses besoins. Ce qui les pousse à se lancer à sur le chemin de l’émigration. Chaque jour qui passe, des centaines de jeunes débarquent en Espagne. Un phénomène qui inquiète à tous les niveaux. Un véritable aveu d’échec du ministre de tutelle.

Malgré les instructions et les efforts du président Macky Sall, son ministre de la jeunesse a complètement échoué dans sa mission. Pire, Pape Malick Ndour ne pose aucun acte pour changer la donne. Un problème que le prochain gouvernement doit régler. Cette équipe doit être d’attaque. Ce pour permettre au président Macky Sall de terminer son dernier mandat en toute beauté. Dans le cas contraire, cela pourrait avoir des conséquences fâcheuses dans la campagne du candidat de Benno.

La dernière mission et la plus importante est celle liée à la sécurité. Le pouvoir du ministre de l’Intérieur doit être renforcé. Notre pays fait face à des menaces extérieures. L’attaque perpétrée à Yarakh le prouve à suffisance. Mais Antoine Diome a su faire face. Lui et ses éléments ont réussi à déjouer de nombreux projets d’attentats. Ce qui doit pousser Macky Sall à le conserver. Dans le cas où il serait changé, son successeur ne doit pas faire moins que lui. Un pays pétrolier et gazier ne doit pas être faible.

Un nouvelle équipe gouvernementale va prendre les commandes. Les sénégalais attendent beaucoup de choses de ces hommes et femmes. Ils n’ont pas le droit de faire moins que leurs camarades. Le plus grand des cadeaux qu’ils puissent nous faire, c’est d’être moins dans la politique. Et de se concentrer dans leurs missions.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru