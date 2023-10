Attaque du Hamas : Plus de 200 morts côté Israéliens

Des centaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël et des hommes armés se sont infiltrés en territoire israélien, samedi, lors d’une offensive de grande envergure du Hamas. L’État hébreu a répliqué avec des frappes aériennes sur la bande de Gaza et des combats au sol, selon le porte-parole de l’armée israélienne.

Ces attaques du Hamas palestinien sur le sol israélien ont fait « plus de 200 morts » samedi, a indiqué l’armée israélienne, accusant les hommes armés du mouvement islamiste au pouvoir à Gaza d’avoir commis des massacres de civils.

« Les terroristes se sont déchaînés et se sont introduits dans des maisons, ils ont massacré des civils », écrit l’armée sur son compte X (ex-twitter). Au total, l’armée fait état de « plus de 200 morts » et « plus de 1 000 blessés » depuis 6 heures locales (3h GMT).