Le poisson se fait rare à Cayar

La ressource halieutique est de plus en plus rare à Cayar qui abrite pourtant l’un des plus grands quais de débarquement du Sénégal. Pour le premier adjoint au maire, Mamadou Bâ, au-delà de la sensibilisation sur une pêche responsable, le moment est venu de trouver de pertinentes alternatives. C’est ainsi qu’il prône l’appui sur le levier de l’emploi des jeunes pour les orienter vers d’autres opportunités économiques. Dans ce sillage, il a plaidé pour la mise en place de structures de formation, non sans demander aux industries installées de penser davantage à l’emploi des jeunes.

Mamadou Ba, selon L’As, a par ailleurs demandé à l’Etat de mettre en place des mesures correctives en ce qui concerne les accords de pêche, ce qui permettrait de mieux lutter contre l’émigration clandestine. Jeune qui s’est positionné dans le secteur de la pêche à travers la création d’une industrie, avec beaucoup d’emplois, l’adjoint au maire, Mamadou Bâ, était le parrain de la finale organisée par les jeunes du village de Diamaguène.

Premier magistrat de la commune de Cayar, Alioune Ndoye a émis sur la même longueur d’onde, à l’occasion de la finale de la coupe du maire. Il demandé l’accompagnement de l’Etat, dans le domaine du maraîchage qui est aussi un secteur économique stratégique à Cayar. Avec la raréfaction de la ressource halieutique, le maraichage est devenu actuellement le point de convergence des populations. En termes de mesures d’accompagnement du maraîchage, il a insisté sur la nécessité de mettre en place des chambres froides pour la conservation, et des parcs pour la commercialisation, toujours selon la source.