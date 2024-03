Voici le politicien « balèze » de l’APR qui travaille pour Sonko…il fait tout pour lui

Décidément l’APR est un parti atypique. Il crée ses adversaires, les fait monter en puissance et ensuite il en fait un allié potentiel. C’est ce qui s’est passé avec l’opposant radical, Ousmane Sonko. Il a été créé par le parti présidentiel qui en avait fait un pestiféré politique. Et ce dernier est monté en flèche, a cru en ses potentialités avant de devenir le monstre qu’il est. Et aujourd’hui, des personnes influentes tapies dans ce parti au pouvoir, travaillent pour Sonko, font de lui un allié solide et incontournable avant de vouloir l’imposer à tous.

Ousmane Sonko, cet opposant radical qui était oublié dans les geôles de la prison du Cap Manuel de Dakar, est ressuscité des morts politiques par l’APR. Comme à sa création, l’APR a fait de Sonko, un politicien incontournable en l’espace d’un mois. Le Président reporte les élections et veut régler le problème des détenus politiques dont il a toujours nié l’existence dans les prisons.

Il fait sortir des centaines de jeunes prisonniers du parti Pastef dissous. Et il s’apprête à libérer le patron de ce parti dissous. Au nom de leur « amitié ». Vous aurez tout de suite compris. Macky Sall est ce politicien « balèze » de l’APR qui travaille pour Ousmane Sonko et fait tout pour l’élargir de prison avec une amnistie. Et ce qui est drôle dans cela, c’est que celui qui va bénéficier de cette amnistie, n’en veut pas.

Ousmane Sonko ne veut pas d’amnistie. Son parti Pastef n’en veut pas. L’opposition n’en veut pas. Personne ne veut de cette amnistie sauf Macky Sall. Pourquoi s’entête-t-il à vouloir libérer Ousmane Sonko par une amnistie indésirable ? Ce que beaucoup d’observateurs s’interrogent. Macky Sall avait réussi à neutraliser Ousmane Sonko. Mais il fait pour que celui-ci revienne plus fort que jamais sur le devant de la scène.

Ousmane Sonko devient plus que fort alors que Macky Sall et son camp se trouvent affaiblis par la situation. Guy-Marius Sagna profite même de la situation pour accuser nommément Amadou Sall, le fils du Président de la République Macky Sall d’être un recruteur de nervis. Et Guy-Marius Sagna de soutenir que c’est pour protéger les arrières de son fils que Macky Sall a sorti ce projet de loi d’amnistie des évènements de février 2021 et février 2023.

Macky Sall introduit un projet de loi dont personne ne veut, donnant des arguments à ses adversaires pour s’en prendre une nouvelle fois à lui. Dans le camp de l’ex Pastef qui doit profiter de cette loi, le projet est rejeté. Les familles des victimes des événements visés par la loi d’amnistie la rejettent en masse. Finalement Macky Sall se trouve bien seul avec son projet. Tout ce qu’il a réussi à faire à présent, c’est que les militants de l’ex Pastef qui avaient été arrêtés, passent pour des victimes de son régime.

Ousmane Sonko redevient maître du jeu. Il est en train, depuis la prison du Cap Manuel, de dicter les règles du jeu. Il fixe ses conditions à Macky Sall. Macky Sall a suivi les conseils que lui ont donné Pierre Goudiaby Atépa et Alioune Tine et aujourd’hui il se fait désavouer. Il permet à un monstre politique de reprendre le contrôle de la situation alors qu’il était presque éteint.

Macky Sall est parfois déroutant. Au lieu de travailler pour mettre en pole position le candidat de Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba, à l’élection présidentielle, il fait tout pour renforcer le pire ennemi de l’APR, qui se permet de le snober en faisant savoir qu’il n’est pas preneur de la loi d’amnistie. Macky Sall doit s’en vouloir. Alors qu’il avait un contrôle de la situation, voilà qu’il donne l’occasion à l’adversaire le plus virulent de son régime et qu’il avait presque neutralisé, l’occasion de rebondir.

Ousmane Sonko et ses partisans peuvent se permettre de jubiler à présent à cause de la maladresse de Macky Sall.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn