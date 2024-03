Loi d’amnistie…Ousmane Sonko et Diomaye pris au piège

Le président Macky Sall veut effacer l’ardoise de tout le monde avant son départ. Pour y arriver, il compte sur son projet de loi « d’amnistie générale » pour les faits survenus lors des manifestations qui ont secoué le pays depuis 2021. Les députés se penchent sur ladite loi ce mercredi. Le chef de l’Etat saura si oui ou non sa volonté sera faite comme pour les autres projet qui son passés à l’hémicycle. Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est face à un énorme problème !

Les députés sont convoqués en séance plénière ce mercredi 5 mars 2021. Ils doivent examiner le projet de loi sur l’amnistie. Annoncé par le président Macky Sall le 26 février, il concerne des personnes détenues pour des motifs politiques ou accusées d’infractions commises lors des manifestations entre février 2021 et février 2024. Un projet qui crée la controverse. Il est rejeté à la fois par l’opposition. Et aussi par la majorité des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar. Jamais un projet de loi n’a aussi fait grand bruit. Mais cela ne fait pas changer d’avis au chef de l’Etat

Ce projet est un véritable goulot d’étranglement pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Les patriotes sont face à un choix crucial. D’ailleurs, les députés appartenant à ce parti dissous ont adopté une position qui n’est pas la leur lors de l’examen en commission technique du projet de loi d’amnistie. Les quatre députés de Pastef dont Birame Souleye Diop se sont tout simplement abstenus. Un choix qui a poussé Birahim Seck à réagir. « A l’ex Pastef, votre ambiguïté sur le projet de loi d’amnistie ne vous différencie pas des politiciens habituels. Nous verrons à la plénière », a-t-il écrit sur son compte X (anciennement Twitter).

Ce projet de loi, s’il est voté, sera une véritable aubaine pour Ousmane Sonko. Arrêté depuis juillet 2023, le maire de Ziguinchor risque de durer en prison. Le Procureur avait retenu de lourdes charges en son encontre. Et jusqu’à présent, il n’est pas encore jugé. Fort heureusement pour lui, la majorité de ces accusations sont dans la fourchette des événements couverts par l’amnistie. Ainsi, le patriote en chef pourra revenir dans le jeu politique comme second car Bassirou Diomaye Faye est devenu le numéro un du parti dissous. Car il est le seul à avoir réussi à faire passer sa candidature.

Mais le retour de Sonko fera de l’ombre à son poulain. «Sonko Moy Diomaye» (Sonko égal Diomaye), ce slogan ne fait plus fureur comme auparavant. Le dialogue est passé par là. Les partisans de BDF ont toujours refusé de s’assoir avec le chef de l’Etat. Au moment où les Pro-Sonko n’ont jamais dit non au dialogue. D’ailleurs, c’était la seule voie pour eux de libérer le maire de Ziguinchor. « Il (Ousmane Sonko) faut qu’il tende la main à Macky Sall pour l’avenir du pays. Sinon, le pays va vers un avenir sombre », a déclaré Abdou Karim Gueye, un fervent défenseur du patriote en chef.

Les patriotes sont ainsi dans l’embarras. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne pourront plus revenir en arrière avec cette question de loi d’amnistie. Si les députés de Pastef votent contre, ils vont maintenir beaucoup de leurs camarades en prison. Et l’ex Paster ne prendra sûrement pas cette responsabilité. Surtout pas au moment où le président Macky Sall a décidé de libérer les «détenus politiques». Alors, ils pourraient suivre le chef de l’Etat dans sa volonté d’effacer les ardoises.

Mais celà voudra dire qu’ils ont dealé sur le dos des sénégalais comme on le soupçonnait. Et là, ils seront pires que les régimes qu’ils ont combattu. De nombreux jeunes, une soixantaine, sont morts pour défendre la cause de Ousmane Sonko. Les familles de ces victimes ne veulent qu’une seule chose : justice. Les en priver, c’est tuer ces «martyrs» une seconde fois. Un risque que les députés de l’ex Pastef ne peuvent pas prendre à la veille d’une élection très stratégique.

Ainsi, les patriotes sont devant une situation qui les dépasse. Pour une première fois, le parti dissous ne sait pas quelle position adopter. Un seul faux pas, et s’en est fini pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Macky Sall s’en va, mais il n’en a pas encore fini avec ses bêtes noires.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru