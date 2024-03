Loi d’Amnistie : le « ni oui…ni non » intrigant de Sonko…Khalifa rejette et Karim jubile

Les politiciens nous montrent leurs vrais visages chaque jour qui passe. La Loi d’amnistie proposée par Macky Sall pour la réconciliation nationale divise en profondeur. Les principaux leaders de l’opposition n’ont plus le même langage. Tous disent Non à l’amnistie de Macky Sall sauf deux d’entre eux qui sont les plus significatifs. Karim Wade dont la coalition Wallu a toujours suivi le président Macky Sall dans le vote des lois à l’Assemblée nationale. Et Ousmane Sonko, l’opposant radical. Il a besoin de cette loi d’amnistie pour espérer être candidat à la présidentielle. Son n°2 à Pastef, déjà candidat, ne veut pas de cette loi, tout comme Khalifa Sall…

Comme le Sénégal parait étrange. Ousmane Sonko qui s’est toujours montré radical vis-à-vis de Macky Sall se met du coup à discuter en douceur avec lui. Ils ont même concocté un deal. Ils sont même tombés sur un projet de loi d’amnistie des douloureux évènements qui se sont produits de 2021 à 2024. Pour certains membres de la classe politique, c’est là une abomination.

Macky Sall divise l’opposition avec sa loi d’Amnistie. Les Sénégalais épris de justice rejettent cette Loi dans leur grande majorité. Macky Sall évite le référendum populaire et préfère compter sur sa majorité à l’Assemblée. Et aussi sur son « ami » des « deals », Karim Wade et sa coalition Wallu. Mais l’opposition se prépare à faire face. Khalifa Sall est sur le pied de guerre contre cette loi.

Khalifa Sall voit ainsi un excellent prétexte pour faire discréditer Ousmane Sonko qui n’a pas hésité à le salir lui et Barthélémy Dias lorsque Taxawu Sénégal avait répondu au précédent dialogue qui avait été initié par Macky Sall conduisant ainsi à une réforme qui avait permis à lui et Karim de se présenter à l’élection présidentielle. Ironie du sort, c’est ce même Ousmane Sonko qui vouait aux gémonies Khalifa Sall qui se met à « dealer » avec Macky Sall pour bénéficier d’une loi d’amnistie.

Sonko hésite et Diomaye refuse

Ousmane Sonko va non seulement bénéficier de la loi d’amnistie en recouvrant la liberté, mais la donne politique va changer en sa faveur. Ousmane Sonko pourra être sur la liste des candidats à l’élection présidentielle calée pour le 3 juin. Du coup, c’est la division dans les rangs de l’opposition. Certains refusent et rejettent ce projet de loi d’amnistie. A commencer dans les rangs de l’ex Pastef.

Bassirou Diomaye Faye s’est mis à rêver de devenir le prochain Président de la République du Sénégal, lui dont la candidature a été acceptée par le Conseil constitutionnel. Une autre redistribution des cartes qui remettrait sur scène Ousmane Sonko pour qu’il puisse s’aligner sur la liste des candidats va remettre en cause sa participation à l’élection présidentielle. Voilà pourquoi, il rejette le deal conclu entre Macky Sall et Ousmane Sonko. C’est dire que c’est la division dans les rangs de l’ex Pastef mais aussi de toute l’opposition.

Selon des sources, les députés de Taxawu Sénégal ont tenu une réunion « jusque tard dans la nuit » avec leur leader Khalifa Sall. Le mot d’ordre est de rejeter la Loi d’Amnistie. Une excellente occasion pour se venger d’Ousmane Sonko mais également à le faire paraître sous son vrai visage aux yeux des Sénégalais. C’est-à-dire qu’il est prêt à « dealer » avec Macky Sall rien que pour parvenir à ses propres fins. Quitte, si ce dialogue doit se faire au détriment de celui qui est présenté comme le plan B de l’ex Pastef, son lieutenant Bassirou Diomaye Faye

Ousmane Sonko par le biais du député Abass Fall, a passé la consigne de voter pour cette loi à la plénière. La coalition Bassirou Diomaye Faye censée obéir à Ousmane Sonko demande aux députés de l’ex Pastef de se conformer à l’idéologie du parti qui est de ne point négocier et de ne pas voter la loi.

C’est la division qui s’installe dans l’opposition au sein de l’ex Pastef et de toute l’opposition. Macky Sall a réussi son coup, quant à Ousmane Sonko, il réussit à se remettre dans la course à l’élection présidentielle. Le tour est ainsi joué, tant pis pour Bassirou Diomaye Faye et les autres membres de l’opposition mécontents de ce deal.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn