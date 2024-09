«Le pouvoir en place tremble» (Jubanti Sénégal)

Le pouvoir en place tremble, mais Jubanti Sénégal répond avec lucidité et détermination (communiqué)

En seulement six mois, le gouvernement en place a prouvé son incapacité à tenir ses promesses, trahissant ainsi les espoirs des Sénégalais. Le Premier ministre, dans une intervention aussi confuse que désolante, n’a fait qu’illustrer l’effondrement d’un régime qui n’a pas su prendre la mesure de ses responsabilités. Son annonce, loin de rassurer, a révélé l’ampleur d’une gestion chaotique et désordonnée, au détriment des citoyens.

L’élément le plus alarmant de cette déclaration reste la levée des subventions sur l’énergie. Sous Macky Sall, cette mesure impopulaire avait été rejetée, car elle risquait de précipiter une hausse des prix de l’électricité, du carburant, de l’eau et des denrées de première nécessité. Pourtant, aujourd’hui, le pouvoir en place cède sans hésitation à la pression du FMI, sacrifiant ainsi les conditions de vie de millions de Sénégalais. Cette décision brutale n’est rien d’autre qu’une trahison envers ceux qui attendaient une amélioration de leur quotidien, et non un alourdissement de leur fardeau.

Le Premier ministre, incapable de justifier l’injustifiable, a osé admettre qu’en arrivant au pouvoir, « nous pensions être au premier étage, mais en réalité, nous sommes au quatrième sous-sol. » Ce constat est la preuve de l’amateurisme et du manque de préparation d’un régime qui, six mois après son accession au pouvoir, montre déjà son épuisement. Ce n’est ni une excuse, ni une explication acceptable : c’est un aveu d’échec. Le gouvernement s’était engagé à améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Aujourd’hui, il les plonge dans une spirale de précarité, tout en tentant de justifier ses erreurs par des discours vides de sens.

Au-delà des promesses non tenues, les manœuvres de ce régime relèvent de la manipulation pure et simple. Ce matin, sur l’émission « Infos Matin » de la TFM, le ministre de l’Enseignement supérieur, pourtant autrefois reconnu pour son intellect, s’est retrouvé contraint de défendre l’indéfendable. Comment justifier le choix du gouvernement de renoncer à un décaissement de 139 milliards du FMI pour préférer un emprunt de 450 milliards en eurobonds à des taux exorbitants, supérieurs à 7 % ? Comment expliquer une telle aberration économique, sinon par l’incompétence et l’aveuglement idéologique de ceux qui nous dirigent ?

Et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement continue de semer le doute en lançant des accusations graves et infondées contre l’administration précédente, prétendant qu’elle aurait dépensé plus de 1000 milliards de FCFA sans laisser de trace. Une telle déclaration ne vise qu’à masquer leur propre inaptitude à gérer les finances publiques. En accusant l’administration des Finances et le FMI d’incompétence, le pouvoir en place compromet la crédibilité de nos institutions devant les partenaires internationaux et aggrave le risque financier du pays sur les marchés mondiaux.

Les dérives populistes de ce régime, et en particulier du PASTEF, ne peuvent plus être ignorées. Autoproclamé « anti-système », ce parti a, en réalité, ouvert ses portes aux mêmes figures du passé qu’il prétendait combattre. Le cas de Mimi Touré, ancienne figure de proue du régime Macky Sall, en est une illustration parfaite. Son virage soudain vers le PASTEF, après avoir perdu la présidence de l’Assemblée nationale, n’est rien d’autre qu’un calcul politique opportuniste. Comment un parti se prétendant hors du système peut-il s’allier avec ceux qui en ont été les architectes ?

Ce dévoiement n’est pas limité à Touré. Amadou Tidiane Wone, autrefois fervent critique des élites sénégalaises, a également rejoint le camp qu’il fustigeait, tout comme Mame Boye Diao, autrefois pilier du régime de Macky Sall. Ces revirements montrent que le discours populiste, aussi séduisant soit-il, ne résiste pas à l’épreuve du pouvoir et des alliances politiques. Le PASTEF, en intégrant des figures du passé, a compromis la sincérité de son projet.

Face à ces manœuvres, Jubanti Sénégal reste plus que jamais déterminé à redresser notre pays. Le peuple sénégalais ne doit plus se laisser duper par des discours sans fondement et des promesses sans lendemain. Il est temps d’élire des représentants honnêtes, compétents et résolument engagés pour l’intérêt commun, et non pour des calculs électoraux à court terme. Le Sénégal mérite mieux. Ne laissons pas l’avenir de notre nation être hypothéqué par des dirigeants qui, en six mois, ont prouvé qu’ils n’ont ni la vision, ni la capacité de répondre aux attentes des Sénégalais.

Avec Jubanti Sénégal, nous appelons à un véritable redressement du pays. Ensemble, nous pouvons construire un Sénégal plus juste, plus solidaire et plus prospère. Mobilisons-nous dès maintenant pour un avenir meilleur.

La Coalition Jubanti