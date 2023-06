Le Pr Kitane à Waly : « Ne réponds pas à ces énergumènes »

De grâce Waly, ne réponds pas à ces énergumènes

« L’art lave notre âme de la poussière du quotidien » Pablo Picasso

Les mêmes qui jubilent après l’incendie des universités sont ceux qui veulent te barrer la route. La méchanceté ne sera jamais autre chose qu’un sentiment d’impuissance. Un serpent que se mord la queue ! Ceux qui n’ont jamais réussi dans leur vie sont les plus chauvins, les plus violents parce qu’ils cherchent à justifier leur échec. Ceux qui sont mécontents de ce qu’ils sont ne peuvent pas accepter que d’autres gens soient heureux. Ils chercheront toujours la cause de leurs malheurs dans la réussite des autres. La colère est un sentiment profondément humain, mais quand elle devient culturelle, elle nous ravale au rang de l’animalité. La colère est aveuglante, elle n’est pas propre à être une boussole, car les raisons qui nous mettent en colère sont paradoxalement en nous : elle n’est qu’une façon de se comporter face à une situation. Il est des êtres dont la frustration est telle qu’ils n’ont que la colère à offrir, mais heureusement il y en a qui ont du bonheur à distribuer : tels sont les artistes. L’art doit être protégé, car quand tout échappe à notre contrôle, l’art est le seul domaine où notre liberté peut éclore et s’épanouir.

Les obscurantistes voient partout la nuit, le mal, la mélancolie. Comment peut-on chercher à empêcher la tenue d’un concert d’un artiste qui a déjà engagé sa structure ? Ces gens avouent clairement qu’ils ont créé cette situation pour en tirer profit. Ces gens sont en conflit avec eux-mêmes et ils veulent infecter notre pays de ressentiments, de rancœurs. On ne fait pas avancer le monde avec le ressentiment, et aucune révolution ne s’est faite par un ramassis d’idées plus ou moins obscures glanées çà et là sur les trottoirs de l’histoire de l’humanité. La locomotive de l’histoire significative de l’humanité a toujours été les idées, jamais la folie des foules. Gustave le Bon explique pourquoi les fanatisés se croient courageux grâce au bouclier de la foule, alors que seuls, ils sont d’une couardise insoupçonnée :

« Exagérée dans ses sentiments, la foule n’est impressionnée que par des sentiments excessifs. L’orateur qui veut la séduire doit abuser des affirmations violentes. Exagérer, affirmer, répéter, et ne jamais tenter de rien démontrer par un raisonnement, sont des procédés d’argumentation bien connus des orateurs des réunions populaires. La foule veut encore la même exagération dans les sentiments de ses héros. Leurs qualités et leurs vertus apparentes doivent toujours être amplifiées. On a très justement remarqué qu’au théâtre la foule exige du héros de la pièce des qualités de courage, de moralité, de vertu qui ne sont jamais pratiquées dans la vie. »

Vous voyez donc chers messieurs, vous n’oserez jamais vous attaquer à ceux que vous insultez et menacez si vous étiez avec eux en situation de face-à-face. Il n’y a aucun mérite à faire des actes violents quand on est dissous dans la foule, car on est précisément dépossédé de son soi dans de pareilles circonstance. Es hommes vraiment courageux ne sont jamais excités par la foule, ils gardent leur lucidité et se moquent de la foule, de son approbation ou désapprobation. Le moteur de la mécanique funèbre des foules est l’exagération des sentiments ; elles ne connaissent ni le doute ni la nuance ; tout ce qui est modéré leur répugne. Le Bon dit justement à ce propos que le simple soupçon énoncé se transforme aussitôt en évidence indiscutable !

L’art est justement un rempart contre la perversion des âmes ; une révolte face à l’absurdité d’une violence aveugle et à ses promoteurs. Face à la terreur institutionnalisée ou véhiculée à travers des comportements, l’art doit montrer la lucidité, l’optimisme et la liberté dont l’homme est capable. Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité disait fort justement Nietzsche. Ces pseudos vérités mortifères ou somnifères redoutent l’art, car il est l’antidote de leur imposture. Comment des gens qui jubilent après la mort de l’Esprit et du corps peuvent-ils arguer d’un quelconque sentiment de deuil pour prétendre empêcher la tenue d’un concert ?

Répandre la misère morale, le malheur et la mélancolie sur le monde est la dernière attitude des pestiférés de la vie. La projection du mal sur autrui ne prouve ni courage ni vertu, c’est de la lâcheté ! Ce garçon se bat pour faire plaisir à ses fans, pour entretenir sa famille, pour être le digne héritier de son père. Pourquoi tant de haine embaumée dans des enfantillages ?

Un artiste comme toi, béni par ses parents, n’a pas à faire la publicité d’insulteurs et de muscles sans cerveau. Créer une œuvre qui séduit des millions de jeunes demande beaucoup de générosité, de ressources mentales, de génie au lieu qu’utiliser la violence comme argument ne requiert juste qu’une seule chose : une déficience morale et intellectuelle. Ils avaient réussi à inonder les réseaux sociaux d’inepties, de mensonges et de manipulations : ils ont perdu la bataille. Ils ont investi la presse traditionnelle avec leur armada de communicants prétextant de leur formation de journaliste : leur manège a été éventé et mis hors d’état de nuire. Maintenant ils expérimentent leur capacité de nuisance dans la rue par l’expression de la violence.

Alassane K. KITANE