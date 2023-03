Le Pr Kitane aux partisans de Macky : « Il faut arrêter de crétiniser les citoyens »

DE L’ART DE DRAINER DES FOULES AU SENEGAL…Par Alassane Kitane

La foule est la foule, elle ne pense pas. Elle sent, elle a des émotions, ou plus exactement, des pulsions. Drainer des foules n’est pas une prouesse, même le petit escroc Sheikhou Sharifou a réussi à drainer des foules et à faire tomber en syncope des dizaines d’adultes. Le moteur de la foule, c’est l’émotion, or elle est contagieuse. Notre force, c’est aussi notre faiblesse, est que nous sommes des êtres à la fois imitateurs et créateurs. Par imitation nous suivons l’opinion, nous nous conformons aux mouvements de la foule, à ce que croyons être la boussole du moment. Mais heureusement que nous sommes des créateurs : nous savons innover en prenant le risque de nous écarter parfois de la foule. Nous sommes tellement créateurs que nous imitons l’imitation, nous feignons parfois d’imiter.

La foule n’est dès lors pas un étalon pour mesurer la valeur d’un homme, elle est certes un critère de popularité, mais pas forcément d’éligibilité ou d’élection. Drainer des foules et en faire un critère électoral, de légitimité ou d’éligibilité peut même être suspect : vouloir ruser avec la vérité et la vertu peut effectivement en être la motivation. Wolof Njaay a dit « Bukki nèena xamul dëgg waye lu ńëp wax mooy dëgg ». Mais Wolof Njaay sait être sarcastique, très malicieux. Il faut d’abord constater que Wolof Njaay a choisi bukki, une bête, celle qui dans les contes sénégalais, symbolise la stupidité, mais aussi la déloyauté. Ensuite Bukki a eu quand même l’humilité de dire xamuma dëgg : comment celui qui ne connaît pas ce qu’est la vérité peut-il indiquer le critère de la vérité ? Il semble qu’à travers cette ironie Wolof Njaay ait voulu exprimer, à sa façon, la difficulté à laquelle les sceptiques étaient confrontés lorsqu’il s’est agi de savoir si nous pouvons connaitre la vérité ; difficulté qui les a amenés à voir dans le scepticisme non seulement une norme de pensée, mais aussi un choix de vie.

Pour en revenir à notre sujet, il faut dire à Macky Sall, du moins à ses partisans (car il n’a pas encore affirmé vouloir participer aux prochaines élections présidentielles) que la foule ne peut pas être une instance de validation d’une candidature. Il faut arrêter de crétiniser les citoyens. Cette manœuvre n’est pas du tout sérieuse : nous savons tous que les foules obéissent à des logiques qui échappent à notre logique. Combien de personnes ont leur cartes d’électeurs sans jamais être allés dans un bureau de vote s’acquitter de leur devoir citoyen ? Combien de personnes font le tour des meetings pour passer du temps (vu qu’ils n’ont rien à faire) ou amasser quelques miettes (vu que la pauvreté les ronge)? Que personne ne vient nous arguer « j’ai tout fait pour partir, mais on m’a retenu, le peuple ne veut pas de mon départ ; je préfère donc me dédire que de frustrer mon peuple, je suis son serviteur », car faire de la rue un lieu de validation d’une éligibilité serait la fin de l’Etat de droit et de la démocratie ; ce serait aussi semer la graine d’une instabilité politique qui deviendra culturelle. Car quiconque pourra mobiliser la foule pourra feindre interpréter sa voix et dire « vox populi vox dei », « donc je fais ce que le peuple veut, car c’est un acte de piété ».

Au regard de toutes ces manigances, il faut que notre classe politique s’emploie à changer, à ennoblir le peuple et la pratique politique. Il faut changer le code électoral et les lois relatives à la campagne électorale et à la précampagne : les meetings sur les places publiques devraient purement et simplement être interdites. Nos rues ne sont pas faites pour vos shows et vos spectacles d’assouvissement de pulsions de violence et de domination. Il faut assainir davantage la pratique politique et confinant les activités des politiciens dans les salles fermées et dans les stades. Cela contribuerait à avoir une meilleure visibilité sur les dépenses parfois très louches des politiciens en temps de campagne. Mieux, une telle mesure faciliterait la sécurité et allégerait le travail de la police. Les grands malfaiteurs, cousins germains des politiciens professionnels, profitent toujours des foules dans les rues pour s’adonner aux exactions qu’on connaît. Une salle ou un stade avec des caméras disposées à l’avance, assurerait davantage de contrôle sur la foule.

Alassane K. KITANE