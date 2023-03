Sire Sy ou le péril vivant de ces acteurs de médias en mal de propagande

Sire SY voici un énergumène des temps nouveaux qui est mis en exergue par quelques web médias et plateaux télés et qui s’adjuge le rôle d’objecteur de conscience. Quand Cledor mou Babacar Seye au lieu de se cacher se pavane de plateau a plateau, sur de sa bonne parole et de son statut de modèle, j’en suis presque a saluer la présence du essayiste de la trempe de Sire SY. Mais plus ça va, plus ce gars l’ouvre pour nous entretenir de niaiseries dont lui seul a le secret. Quand il n’est pas entrain d’inventer des histoires insolites tout droit sorties du palais de la République, le bonhomme s’adjuge le droit de demander à notre khalif général des mourides de changer de porte parole sapant et tâchant au passage la prestance et la très haute dimension de Seugn Bass Abdoukhadre devenu a son goût trop proche du pouvoir au point de ne plus arranger sa vision des affaires de la cité. Il y’a comme ça des gens dans chaque décade pour nous pomper l’air avec le concours des nouvelles technologies et le bon vouloir de ces entremetteurs des médias sociaux qui lui font la part trop belle.

De fait cet animateur que je prenais pour un économiste se présente comme enseignant chercheur en sciences politiques. On peut sans risque de se tromper dire qu’il ne trouvera rien sans préjudice pour ses cours de sciences politiques. J’en suis a me demander si avec un profil cognitif comme le sien on peut valablement délivrer de la connaissance à moins qu’il soit dans le savoir livresque dispensé mécaniquement suivant des modules déjà calibré et sans possibilité de questionnements subséquents. Être intelligent c’est d’abord connaître ses limites et savoir s’arreter à des bornes objectives. Or Sire SY, me semble t’il, ne connait pas ses limites et il n’a personne pour l’arrêter sinon il se garderait bien de demander le remplacement de Serigne Bass Abdoukhadre Mbacke, choisi comme porte parole des mourides et régulièrement reconduit par les derniers khalifs généraux des mourides. Être condescendant c’est croire qu’on a une intelligence au dessus de la moyenne et que les gens que vous cotoyez sont des demeurés. Le syndrome du micro tendu enfonce ce genre d’individus dans un sentiment de toute puissance puisqu’il leur permet de s’épancher sans retenue sur la vie et l’œuvre de ses concitoyens.

Nous devons à la vérité de rappeler à Sire que Touba ne dépend pas de ses analyses à deux balles pour décider de la gouvernance et du choix des personnes chargées de porter la parole du Khalife général des mourides seule autorité habilitée à en décider et à choisir ses hommes et bien entendu son porte parole. Quand on s’arroge l’outrecuidance de demander le changement de porte parole on s’immisce dans les affaires de Touba par effraction et on comment la violence de l’impolitesse de ces gens qui se plaisent à toiser, comme Samba Yakatan et ses sbires aiment le faire, « sougnou yakaar tey ak euleuk » (notre espoir d’aujourd’hui et de demain), le vénéré Serigne Mountakha Bassirou Mbacke.