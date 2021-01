Le Pr Kitane rend hommage au commissaire feu Antoine Sadio Kitane

Hommage au commissaire divisionnaire feu Antoine Sadio Kitane : Une vie au service de sa famille, de sa communauté et de sa patrie

Il est des êtres dont la perte affecte même la nature tant leur sympathie avec l’univers était profonde et évidente. Le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, architecte d NIN (numéro d’identification nationale) à la direction de l’automatisation du fichier (DAF), le patriarche qui a dédié sa vie à l’amour de son prochain et de son pays, Antoine Sadio Kitane, a tiré sa révérence. Discret, humble, travailleur acharné, Mame Sadio Kitane (comme nous l’appelions affectueusement) était l’incarnation du républicain qui n’a jamais violé le serment de fidélité et de loyauté à la république.

La première impression qui qui vient à l’esprit de quiconque croisait le regard du patriarche est le respect. Il est des visages tellement sculptés, façonnés et forgés par la lutte entre la force des appétences et l’effort d’être vertueux, que leur silhouette reflète le sérieux, l’abnégation, l’austérité. La plastique d’Antoine Sadio Kitane est le témoin perceptible d’une victoire de l’âme sur le corps, d’une vie de combat pour la justice avec soi et avec les autres, d’une éthique constante dans les moindres actions qui touchent la vie de la communauté.

Le premier bouclier contre les immoraux, c’est le visage : la forte personnalité d’Antoine Sadio Kitane ne donnait aucune chance à l’offensive des malfaiteurs. Quel vicieux oserait supporter ce regard qui charriait une lumière de droiture ? Quel malfaiteur aurait le courage de tenter un homme d’une vertu aussi céleste ? Quel scélérat pourrait garder son aplomb face à un comportement si exemplaire ?

Son attitude taciturne était la première force pour ce policier qui était un mausolée vivant pour divers secrets d’État. Modèle, il a été aussi bien pour la famille Kitane et Kital que pour la nation tout entière.

Il est des richesses impérissables, inébranlables, et immaculées : ce sont les valeurs immatérielles. Les idées et les valeurs sont plus précieuses que tous les biens matériels que renferment la terre et les cieux. Antoine Sadio Kitane a très tôt compris que ce qui fait la valeur d’un homme, n’est pas de l’ordre du quantifiable. Il n’a jamais été ébloui ni appâté par les délices de la vie. Il n’a jamais cherché à accumuler des richesses matérielles. Antoine Sadio Kitane est l’exemple de ceux qui vivent dans la crainte révérencieuse de leur créateur et qui ne s’occupent qu’à travailler leur âme pour que la rédemption promise aux vertueux soit méritée au cas où la Providence leur en ferait présent. L’œuvre d’Antoine Sadio Kitane dans l’institution qu’est la Police mérite d’être donnée en exemple à la postérité : la nation lui doit reconnaissance et nous osons espérer que ce sera pour bientôt.

Adieu Mame Sadio ! Vous avez rempli votre mission avec dignité et compétence. A la famille Kitane et Kital, vous avez légué des valeurs cardinales de l’amour du travail bien fait, de la solidarité, de l’exemplarité dans la vie professionnelle et dans la vie sociale. Merci pour ce que vous avez été ! Merci pour ce que vous avez fait ! Merci d’avoir existé d’une façon si admirable !

Alassane KITANE