Décès de Atou Diagne : Les condoléances d’Idrissa Seck…

Le Président du Conseil Social Economique et Environnemental a réagi suite au rappel à Dieu de Serigne Atou Diagne.

« Nous apprenons avec émoi la disparition de Serigne Atou Diagne, responsable moral des Hizbu Tarqqiyah et fervent disciple de Serigne Touba. Nous présentons nos condoléances attristées au Khalife Général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à sa famille biologique et spirituelle et à toute la Ummah islamique, tout en priant pour qu’Allah l’Accueille, avec son Pardon et Sa Miséricorde dans le Paradis le plus élevé », a indiqué Idrissa Seck.