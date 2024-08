Voici le premier pays africain à obtenir le vaccin Mpox

Le Nigéria est devenu le premier pays africain à obtenir le vaccin MPOX. Il a reçu 10 000 doses de vaccin des États-Unis d’Amérique.

Les autorités nigérianes auraient donné la priorité à cinq États (Bayelsa, Edo, Cross-River, Lagos et Rivers) où le nombre de cas de mpox est le plus élevé. Des cas de Mpox ont été confirmés dans plus de 10 des 36 États du Nigéria.

La cérémonie de signature à Abuja mardi (27 août) est intervenue une semaine après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’état d’urgence sanitaire mondiale.

« La cérémonie de remise d’aujourd’hui symbolise plus qu’un transfert de vaccins, elle illustre le pouvoir de la coopération internationale pour relever les défis de santé mondiaux et locaux », a déclaré le Dr Muyi Aina, directeur exécutif et PDG de l’Agence nationale de développement des soins de santé primaires.

« Nous sommes conscients que ce vaccin n’est pas exactement disponible en excédent. Je crois que nous recevons 10 000 des 200 000 doses environ qui sont disponibles dans le monde. »

Le gouvernement américain a fait don du vaccin Jynneos (MVA) au Nigéria. Le vaccin contre la MPOX peut aider à prévenir l’infection. Il est recommandé aux personnes présentant un risque élevé de contracter la MPOX.

La République démocratique du Congo est l’épicentre de l’épidémie mondiale. Les États-Unis se sont engagés à faire don de 50 000 doses au pays.

L’envoyé américain au Nigeria a expliqué pourquoi le Nigeria a reçu la première livraison.

« Le gouvernement nigérian a mis en place un plan de vaccination. Il existe donc un plan sur la manière d’utiliser efficacement ces vaccins, de garantir que nous obtenons le meilleur effet possible de ce don de 10 000 vaccins. C’est pourquoi le Nigéria a été choisi pour recevoir ce premier lot. Nous continuerons à travailler avec le Nigéria pour mettre un terme à la propagation de la variole du singe.». Selon l’OMS, la plupart des personnes atteintes de MPOX se rétablissent en 2 à 4 semaines.

L’objectif du traitement du MPOX est de prendre en charge l’éruption cutanée, de gérer la douleur et de prévenir les complications.

