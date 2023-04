« Le Président Macky SALL ne partira que lorsqu’il aura fini » selon…

Que chaque citoyen sénégalais et les leaders politiques, entre autres, se le tiennent pour dit. Le Président Macky SALL ne quittera le pouvoir que lorsqu’il aura fini. De plus en plus, des voix s’élèvent, évoquant la fin de son règne que personne ne peut prédire avec exactitude, lui-même, y compris. Les chefs d’Etat sénégalais que sont : Léopold Sédar SENGHOR, Abdou DIOUF et Abdoulaye WADE ont fait leur temps, tout comme le Président Macky SALL fera également le sien et personne n’y pourra absolument rien.

Aujourd’hui, beaucoup d’acteurs politiques s’agitent avec autant de bruits, ignorant que ce n’est point de cette façon que l’on accède au pouvoir. Le chef de l’Etat Macky SALL partira-t-il en 2024 ? Certes, chacun peut donner son avis. Mais, le principal concerné, lui-même, ne peut prononcer, jusqu’ici, une réponse très concrète, même s’il est pour la plupart d’entre nous, à son second et dernier mandat. En vérité, nous devrons tous attendre le moment venu pour savoir ce qu’il fera de sa éventuelle candidature en 2024.

Tout ça, pour dire tout simplement qu’il ne servira à rien de vouloir se lancer dans une quelconque bataille contre sa participation à l’élection présidentielle de 2024. Surtout que toutes les personnalités qui se préparent à ce combat contre ladite candidature du chef de l’Etat Macky SALL, ne sont pas sûres d’y participer, encore moins d’être choisies comme Président de la République. Le pouvoir n’est pas fait pour tout le monde et il ne s’agit pas d’être très riche ou célèbre, par exemple, pour y arriver. C’est Dieu qui élit.

Rufisque, le 13 avril 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)