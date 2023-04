Unification des structures de soutien à l’Entreprenariat…Cheikh Mbacké Sène approuve

L’édification d’un programme national pour l’unification des Systèmes d’information pour l’entrepreneuriat demandée par le Président de la République en appelle à d’autres chantiers sous-jacents.

L’édification d’un programme national pour l’entrepreneuriat demandée par le Président de la République lors Du Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 12 avril 2023, en appelle à d’autres chantiers sous-jacents qui doivent être déblayés dans le sillage du projet.

Le Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Macky SALL a compris ce que je défends depuis mon retour au bercail à savoir : l’édification d’une nouvelle génération entrepreneuriale comme unique salut pour résorber avec efficacité les problématiques du chômage et socioéconomiques liés à la nouvelle structuration démographique du Sénégal et à la récurrence des chocs exogènes.

Le Président de la République a demandé au Premier Ministre de finaliser, avant fin mai 2023, le processus d’unification des systèmes d’information des structures publiques de soutien à l’Entreprenariat (DERFJ, 3FPT, ANPEJ, APDA, FONGIP, PROMISE, FONAMIF, et les différents fonds pour l’entreprenariat féminin…). Le Président Macky Sall invite le gouvernement à aller vers l’édification d’un Programme National de Promotion de l’Entreprenariat.

Mais pour y répondre de façon efficiente, il est clair que projet doit intégrer l’auto-entreprenariat pour l’inclusion par rapport a la corrélation problématique/solution. Ce qui devra plutôt donner plutôt un » Programme National de Promotion de l’Entreprenariat et de l’auto-entreprenariat » que le libellé susmentionné.

Mise à niveau législatif du cadre institutionnel…

Ce projet est une belle occasion pour procéder au toilettage ou la mise à niveau de la » législation entrepreneuriale » sénégalaise avec l’intégration des « nouveaux modes » de financement : business Angel, le crowdfunding ou financement participatif … Ce qui passe par la mise en place d’un « projet de loi sur les nouveaux modes de financement de l’entrepreneuriat et de l’auto-entreprenariat (j’y reviendrai dans une autre tribune de réflexion, par expériences comparées avec le Maroc) .

Une nouvelle loi sur les nouveaux modes de financement permettra à l’État d’élargir les possibilités des entrepreneurs au niveau national (émergence de nouvelles plateformes de financement, nouvelles sources de placement des épargnes par le business Angel…) et d’offrir au maximum de jeunes entrepreneurs une chance de réussir via d’autres canaux d’appui. Il restera la question d’accès aux marchés pour la viabilité même de nos » jeunes pousses ». Là aussi, c’est un autre sujet connexe, mais ô combien important qui mérite non seulement qu’on s’y attarde, mais d’être bien encadré dans ce programme national en gestation. C’est rassurant de voir que le Gouvernement actuel va dans le bon sens. A suivre.

*Cheikh Mbacké SENE

Spécialiste de Communication, veilles et Intelligence économique*

* Dans son expérience internationale riche et diverse, Cheikh Mbacké SENE a été conseiller communication pour la Fondation de L’Éducation pour l’Emploi (efe Maroc), le programme Injaz Al Maghreb, La Fondation du Jeune Entrepreneur (FJE Maroc), le Réseau Entreprendre et ancien conseiller communication du Président du Centre des jeunes Dirigeants (CJD International) et du President des Zones industrielles de Casablanca (représentant 9%du PIB marocain).

Il a également été Directeur de la communication et du développement Stratégique de HUB Africa, première plateforme des entreprises et entrepreneurs d’Afrique (hubafrica.co) basée à Casablanca et à laquelle est adossée la plateforme de financement participatif Afeenity (la première au Maroc ).