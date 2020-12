Le prix de l’arachide passe de 280 à 320 FCFA

La campagne de commercialisation de l’arachide bat son plein. Ainsi, : le prix d’achat de l’arachide passe de 280 à 320 Fcfa à la Copéol.

C’est une nouvelle approche qui est de rigueur à la Compagnie de production des Oléagineux (Copéol). En effet, l’usine peinant à faire son entrée dans la campagne de commercialisation de l’arachide, a décidé de passer à la vitesse supérieure contre toute attente en augmentant son prix d’achat de la graine qui est passé de 280 à 320 Fcfa.

L’année dernière, la Copéol avait licencié une bonne partie de son effectif. Et pour éviter ce qui lui est arrivée l’an passé, l’usine a finalement dit oui à la loi du marché à cause d’une concurrence qui pour l’instant, est plus que favorable aux chinois qui ont très tôt proposé 300 Fcfa à la place des 250 Fcfa statués par le comité national interprofessionnel de l’arachide (Cnia)…