Revue de presse : Le procureur général de Dakar à la Une

Les quotidiens de ce mercredi 29 mars 2023 sont largement revenus sur le point de presse du procureur général près la cour d’appel de Dakar, qui a abordé plusieurs affaires en relation avec les manifestations du 16 mars en marge du procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang.

Le Soleil présente ‘’les éclairages du procureur général’’ sur le Fonds Force Covid-19, la présumée tentative d’assassinat de Ousmane Sonko, le leader de Pastef, l’affaire du docteur Babacar Niang, le groupe ‘’Commando’’ et les dernières vagues d’arrestations.

Le procureur général de la cour d’appel de Dakar, Ibrahima Bakhoum, a annoncé mardi l’arrestation de Yarga Sy, un agent d’une entreprise de sécurité aéroportuaire, pour ‘’des faits d’homicide involontaire, de tentative d’assassinat et d’administration d’une substance nuisible à la santé’’, sur l’opposant Ousmane Sonko.

Une information judiciaire a été ouverte à l’encontre du docteur Babacar Niang, propriétaire d’une clinique à Dakar, ‘’pour des faits d’homicide involontaire, de non-assistance à personne en danger et de mise en danger de la vie d’autrui’’.

Le procureur général de la cour d’appel de Dakar, Ibrahima Bakhoum, a annoncé les arrestations de Kaba Diakité et de Famara Mané, dit Gnantio, dirigeants d’un « commando » qui cherchait à s’attaquer à « l’intégrité des personnes et des biens », et à mener « des activités subversives » à l’aide d' »agents explosifs » et de « cocktails Molotov » à Dakar.

Le procureur Ibrahima Bakhoum ‘’présente ses indices’’ sur ces différentes affaires, selon Le Quotidien.

Libération note que ‘’le procureur général charge le +commando+ Pastef et le Dr Niang’’ pour respectivement ‘’tentative de déstabilisation du pays’’ et ‘’non-assistance à personne en danger’’.

A propos de l’affaire dite ‘’Commando’’, EnQuête indique le procureur ‘’détaille le +complot+’’ et ‘’lave les forces de l’ordre’’ sur la ‘’tentative d’assassinat’’ d’Ousmane Sonko, le leader de Pastef.

‘’L’Etat neutralise le comando….’’, affiche à la Une Kritik.

‘’Après les +forces spéciales+, les autorités judiciaires disent avoir démantelé le groupe des +commandos+. Le procureur général près la Cour d’appel de Dakar, hier, au cours d’un point de presse, a livré des détails sur les multiples arrestations constatées depuis les évènements du 16 mars. Selon Ibrahima Bakhoum, les membres de l’organisation +commandos+ qui seraient de Pastef, voulaient installer le chaos dans le pays pour empêcher la tenue du procès Ousmane SonkoMame Mbaye Niang’’, écrit le quotidien Bës Bi.

Pour WalfQuotidien, ‘’la sortie du procureur général de Dakar, hier, risque de précipiter la dissolution de Pastef, principal parti d’opposition’’.

‘’Ibrahima Bakhoum qui a présenté la formation politique du maire de Ziguinchor comme un parti violent, l’a assimilé à une branche du mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc) au niveau national’’, écrit Walf.

Face aux ‘’menaces de troubles à l’ordre public’’, le procureur général ‘’bande les muscles’’, dit Sud Quotidien.

Selon Le Tribune, ‘’le procureur charge Pastef sans convaincre’’.

L’Info rapporte les leaders de Yewwi askan wi ‘’ont ainsi décidé d’outrepasser l’interdiction’’ de marcher de l’université jusqu’au rond-point de la Médina.

Selon L’As, ‘’Dakar risque de renouer avec les violences ces 29 et 30 mars’’. ‘’Alors que les autorités préfectorales ont interdit les manifestations annoncées de la coalition Yewwi askanwi dans la capitale sénégalaise, l’opposition refuse d’obtempérer’’, écrit le journal.

Source APS