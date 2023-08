Le PSD Jant Bi de Mamour Cissé répond aux 142 intellectuels

Le bureau politique du PSD JANT BI s’est réuni ce jour au siège, sous la présidence de Mamour Cissé, Président du parti, avec comme ordre du jour l’actualité nationale. Selon le communiqué, dès l’ouverture des travaux, le bureau politique a marqué, avec vigueur, son « indignation », face au parti pris flagrant d’un tonitruant groupe de contorsionnistes intellectuels qui ont osé porter avec ostentation, le triste dessein de travestir l’histoire récente, et de tordre le coup à la vérité de faits constants qui ont bouleversés ce pays.

« Un groupe qui s’attèle à défendre l’indéfendable et à protéger, contre vents et marrées le symbole vivant, le plus achevé de l’anarchie, du terrorisme intellectuel, politique et criminel ! Quand leur champion a appelé au meurtre, à la Samuel Doe, d’un chef d’Etat démocratiquement élu, c’est-à-dire : qu’on le démembre vif, qu’on l’attache sanguinolent, pour le trainer dans les artères de la capitale ; quand il appelait aussi au Mortal Kombat entre frères et sœurs sénégalais, à l’attaque et au pillage, des biens d’autrui, e promettant même aux pilleurs qu’ils pourraient s’enrichir de l’argent qu’ils trouveraient certainement dans les domiciles des cibles, quand ce même individu défiait toutes les Institutions de la République, la bave à la bouche, quand, dans l’exécution de son sinistre mot d’ordre de « chaos indescriptible », des innocents ont été brulés vifs, morts calcinés dans un car, dans une attaque au cocktail monotove, quand il consolait les jeunes, chair à canon pendant les émeutes de la promesse d’autres enfantements de leurs mères s’ils meurent pour sa cause, et, quand il traitait avec morgue et haine une pauvre femme de guenon, tout simplement parce qu’elle demandait justice, quand tout cela s’est passé, sous les yeux de ces pétitionnaires à la petite semaine, aucun d’eux n’a levé le plus petit doigt pour lui dire non, pour lui rappeler que la Démocratie a des règles et que la bêtise, la soif de pouvoir et la haine doivent avoir des limites à ne pas franchir ! », dénonce le parti.

« Honte donc aux pétitionnaires de la terreur, du chantage et de l’intimidation ! Leur combat est perdu d’avance parce qu’ils n’ont plus aucune crédibilité, du fait de leur grotesque posture partisane et clanique. Le bureau politique, dans ce contexte précis soutient sans réserve le Président de la République et son gouvernement et encourage l’Etat à rester debout dans son port altier d’Etat de Droit, dans toute la rigueur de son autorité, pour que l’ordre et la Justice, dans le strict respect de la sacro-sainte Séparation des pouvoirs, règnent, au service du bien-être de tous les sénégalais », s’indignent Abass Cissé, Secrétaire National chargé de la Communication, Porte-Parole du parti et Cie.