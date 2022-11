Le PUR se lance dans la présidentielle de 2024

Les ventes de cartes de membres et les tournées sont devenues une mode dans le landerneau politique. Depuis quelque temps, des partis politiques ont entamé des tournées et d’autres ont lancé des opérations, soit de vente de cartes soit de massification en perspective de la Présidentielle de 2024. A l’instar de l’Alliance pour la République (Apr), le parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) a réuni son directoire et l’ensemble des responsables, samedi, pour lancer les activités 2023 en commençant par l’opération vente des cartes de membres. D’autres activités ont été également discutées et planifiées, rapporte L’As.